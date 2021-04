Die Formel 1 Saison hat im März 2021 bereits begonnen und erneut wird es dazu passend einen weiteren Ableger der Spiele-Reihe von Codemasters geben. F1 2021 erscheint am 16. Juli 2021 für PS5, PS4 und Xbox (Series X|S & One).



Next-Gen-Upgrades enthalten: Solltet ihr bisher noch keine PS5 besitzen, könnt ihr F1 2021 für die PS4 kaufen und einfach das kostenlose Upgrade für die PS5 nutzen, sobald ihr es braucht. Bei der Xbox gilt dank Smart Delivery das gleiche und ihr könnt einfach die entsprechende Version nutzen. Für Xbox Series X|S und PS5 verspricht Codemasters eine schickere Grafik und schnellere Ladezeiten.

Vorbesteller-Bonus für F1 2021

Wer F1 2021 bis zum 15. Juli 2021 vorbestellt, bekommt das Inhaltspaket »Braking Point« kostenlos dazu. Dieses besteht aus:

5.000 PitCoins

Charakteravatar

Autolackierung

Rennanzug, Handschuhe und Helm

Siegesfunkspruch

Das ist Neu in F1 2021

Allen voran erwarten euch alle Features, die ihr auch schon von F1 2020 kennt. Also Spielmodi wie Mein Team, Zwei-Spieler-Splitscreen, kürzere Saisons und die Formel 2.

Braking Point (Story-Modus): In diesem Modus sollt ihr eine epische Formel 1-Karriere hinlegen. Dafür müsst ihr euch aus den Reihen eines Formel 2-Piloten zum Star in der Formel 1 aufschwingen. Dabei kehrt auch Devon Butler zurück, der in F1 2019 mit von der Partie war.

Zwei-Spieler-Karriere: Neu ist die Möglichkeit die Karriere entweder kooperativ oder gegeneinander zu spielen. Jeder Spieler behält dabei die volle Kontrolle über seine Fahrhilfen, womit jeder so spielen kann, wie er das möchte.

Realer Saisonstart: Mit diesem Feature könnt ihr die aktuelle Saison live nacherleben. Inklusive aller tatsächlichen Platzierungen. Ihr geht dann hinters Steuer um die übrigen Rennen zu fahren.

Weitere Verbesserungen: Codemasters verspricht zudem eine Verbesserung anderer Features wie skalierbare Fahrhilfen, Fahrerstatistiken und Mehrspieler.

