Xbox-Fan bringt Halo auf der Nintendo Switch zum Laufen

Mit Minecraft hat Xbox Live bereits vorläufig Einzug auf die Nintendo Switch gehalten und vielleicht können wir ja irgendwann sogar den Xbox Game Pass auf der Hybrid-Konsole nutzen. Das ist alles natürlich noch unbestätigte Zukunftsmusik, aber ein Fan will nicht länger warten und hat deswegen kurzerhand einen Emulator entwickelt (via Kotaku).

Nicht perfekt, aber es geht

Dieser steckt noch in den Kinderschuhen und funktioniert nicht perfekt, aber immerhin ist es bereits möglich, Spiele der originalen Xbox auf der Nintendo Switch zu starten und zu spielen. Neben einer kurzen Präsentation des Betriebssystems der Konsole zeigt der User Voxel9 in einem Video auch Halo: Combat Evolved auf der Nintendo Switch.

Zugegeben, es läuft nicht besonders rund, wie unter anderem die sehr niedrige Bildrate zeigt. Außerdem gibt Voxel9 an, dass er im Moment noch auf einen PS4-Controller angewiesen ist, weil die Joy-Con der Switch vom Emulator nicht erkannt werden.

Jet Set Radio Future wird dagegen um einiges flüssiger dargestellt. Dafür läuft es ebenfalls in Zeitlupe und zwar so stark, dass das Video in vierfacher Geschwindigkeit abgespielt werden muss.

Emulatoren sind auf der Switch keine Seltenheit. Mit einer gehackten Konsole ist es bereits möglich, NES, SNES oder Sega Genesis-Spiele zum Laufen zu bringen. Dass die Spiele mit dem Xbox-Emulator (noch) so schlecht laufen, ist jedoch keine Überraschung. Auch auf normalen Rechnern sorgt dieser nämlich noch für viele Probleme.