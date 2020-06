Es war ein offenes Geheimnis, doch jetzt hat EA Sports FIFA 21 offiziell via Twitter angekündigt. Weitere Informationen zum Spiel soll es in der Nacht auf Freitag bei EA Play Live geben. In einem Livestream will der Publisher die kommenden Spiele-Neuheiten präsentieren. Das Motto des neuen Ablegers der Fußball-Simulation lautet "Feel Next Level", was sich auf folgenden Punkt beziehen könnte:

FIFA 21 für die Next-Gen

Auch waren die Versionen für PS5 und Xbox Series X nichts, was euch überraschen sollte. Doch auch in diesem Punkt haben wir jetzt Gewissheit. FIFA 21 erscheint für die kommende Konsolengeneration. Wann, ist jedoch noch unklar. Mit "Feel Next Level" könnten die technische Verbesserungen gemeint sein. Welche das im Detail sind, werden wir wohl bald erfahren.

FIFA 21-Roadmap vorgestellt

Auch teilte EA Sports mit, wann welche Bereiche von FIFA 21 genauer vorgestellt werden. So wird es im August mehr vom Gameplay, dem Karrieremodus, VOLTA, den Pro Clubs und FIFA Ultimate Team zu sehen geben. Hier die Roadmap.

Check out the #FIFA21 reveal timeline for the upcoming months ?? pic.twitter.com/rvMLRNvCBp — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 17, 2020

Wann gibt es mehr zu FIFA 21?

Laut EA bekommen wir in der Nacht auf Freitag, genauer gesagt am 19. Juni 2020 um 1:00 Uhr währen der EA Play Live weitere Informationen zu FIFA 21. Mit welchen Infos ihr im Livestream generell rechnen könnt, haben wir in einem Ausblick für euch zusammengefasst:

3 0 Mehr zum Thema EA Play-Livestream: Diese Spiele werden wahrscheinlich gezeigt

Wahrscheinlich ist, dass EA Sports ähnlich ihren Auftritten auf den vergangenen E3s das Oberthema von FIFA 21 bzw. die große Neuerung verrät. War es in FIFA 19 die Integration der Champions- und Europa League, stand im vergangenen Jahr VOLTA im Fokus. Weitere Infos zum Spiel folgen dann wohl erst im August.

Welche große Neuerung erhofft ihr euch von FIFA 21 und welchen Kritikpunkt sollte EA Sports endlich angehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.