FYNG live von der CAGGTUS: Dragon Age 4, unser eigenes Fallout und Maurice!

Die CAGGTUS 2024 findet vom 5. bis 7. April in Leipzig statt und wir sind mit GameStar, GamePro und MeinMMO vor Ort. Wir haben ein tolles Programm im Gepäck, das ihr entweder direkt auf dem Gaming-Festival selbst oder in unserem FYNG-Livestream erleben könnt.

Was euch bei uns erwartet? Eine Premiere unserer besonderen FYNG Show! Diese ist vollgepackt mit Spiel, Spannung und Schokolade - oder so. Auf jeden Fall bieten wir einige besondere Highlights darunter weltexklusive Premieren von Spielen. Das sollte man definitiv nicht verpassen.

Maurice, Dragon Age 4 & jede Menge Fallout

In einer besonderen Herausforderung spielt Maurice Weber am Freitag auf der CAGGTUS im Koop Schlacht um Mittelerde und spricht anschließend als Gast in unserem Talk über das perfekte Mittelalter-Spiel.

Außerdem zeigt er euch am Sonntag Neues zu Pioneers of Pagonia. Das ist allerdings noch längst nicht alles, was ihr von Maurice zu sehen bekommt. Seine Lordschaft beglückt uns an allen CAGGTUS-Tagen mit seiner Anwesenheit.

Dragon Age 4

Viele warten auf Dragon Age 4 und wir sprechen in unserem Talk am Samstag um 13 Uhr über das Spiel. Was wissen wir bisher? Was erwarten wir? Gibt es endlich mehr Informationen zum Release? Fragen über Fragen, für die wir unsere Experten und Expertinnen haben. Ein Talk über Dragon Age - was will man mehr?

Fallout 5, Fallout Serie, Fallout London & unser Fallout?

In unserem Programm steht Fallout hoch im Kurs. Das liegt natürlich daran, dass die Fallout-Serie 2024 startet und es spannende Mods wie Fallout London und weitere gibt. Über all das wollen wir sprechen, fachsimpeln und einen Blick darauf werfen, was wir von Fallout 5 erwarten.

Doch wir gehen in unserem großen Fallout-Block am Samstag von 15 bis 17 Uhr noch weiter und pitchen einfach unser eigenes Fallout-Spiel. Das kann doch nur ein potenzieller Hit werden - oder nicht?

GameStar Tech darf natürlich nicht fehlen

Wir lieben Technik und entsprechend darf diese bei uns im FYNG-Livestream natürlich nicht fehlen. Wir sprechen am Samstag um 11 Uhr über den neuen Handheld von MSI, dem MSI Claw. Außerdem stellen wir uns der Frage, was eine Game Engine eigentlich leisten muss und am Sonntag um 11:30 Uhr, was der nächste Step für PS5, Xbox und Co ist.

Der FYNG Indie Award

Im Rahmen unserer großen FYNG Show geben wir die Nominierten unseres FYNG Indie Awards bekannt. Passend dazu sprechen wir im Rahmen unseres Programms immer wieder über Indie Games und sind am Sonntag um 11 Uhr in der Indie Area auf der CAGGTUS unterwegs.

Das große Highlight ist dann am Sonntag um 17 Uhr die Bekanntgabe des Gewinners des Find Your Next Game Indie Award.

Unser Programm für alle drei Tage im Überblick