Dieses Spiel wurde seit 22 Jahren immer wieder verschoben und ist jetzt endlich erschienen – auf dem Game Boy Advance!

22 Jahre lang hat es gedauert, jetzt ist Kien für den Game Boy Advance erschienen.

Der Spruch "was lange währt, wird endlich gut" hat wohl selten so gut gepasst wie bei einem jüngst erschienenen Videospiel für den Game Boy Advance. Seit 2002 wartet der Action-Platformer Kien auf seine Veröffentlichung. Jetzt, 22 Jahre später, ist es endlich soweit und die physische Version steht zum Kauf bereit.

Wir verraten euch, was zur jahrzehntelangen Verschiebung geführt hat, um was es im Spiel geht und zeigen euch Gameplay aus der finalen Version.

"Das am häufigsten verschobene Spiel aller Zeiten"

Was war passiert? Entwickler Fabio Belsanti fasst die Gründe für die enorm lange Verschiebung in seiner Mail an GamePro mit folgenden Worten zusammen:

Wir haben es geschafft, wir haben den Fluch gebrochen! Nach 22 Jahren Verzögerungen, drei gescheiterten Publisher-Deals und einer gehörigen Portion Pech ist Kien jetzt erhältlich.

Wie das fertige Kien aussieht, könnt ihr euch hier im Video anschauen:

11:21 11 Minuten Gameplay von Kien für den Game Boy Advance

Das finanzielle Risiko war zu groß

In einem Blogpost geht Belsanti genauer auf die Gründe für die Verschiebungen ein und beschreibt, dass das finanzielle Risiko für das kleine italienische Team schlicht zu groß war.

Ganze drei Publisher-Verträge habe man letzten Endes trotz sehr positiver Verkaufsprognosen zerrissen. Als Grund führt der Entwickler die enorm hohen Druckkosten für GBA-Cartridges zur damaligen Zeit an, welche die Prognosen unzuverlässig machten.

Der springende Punkt: Die Produktionskosten mussten vom Team selbst übernommen werden und seitens der Publisher wurde gesagt, dass es bis zur Veröffentlichung von Kien möglicherweise noch Jahre dauern würde.

Wir müssen auf die Veröffentlichung warten, vielleicht Jahre. Kien ist ein großartiges Spiel, aber im Moment lassen sich auf GBA nur Nintendo-Spiele oder starke IPs sicher verkaufen. Eine neue IP ist im Moment zu riskant.

Hier könnt ihr euch ein paar Screenshots aus Kien anschauen:

Bilder aus dem Action-Platformer Kien für den Game Boy Advance.

"Ein erfolgreicher Misserfolg"

Die geplatzten Publisher-Deals waren aber nicht der einzige Grund für die so lange Verschiebung. Letzten Endes war auch die Auflösung des Entwicklerteams ausschlaggebend, dass es 22 Jahre bis zur Veröffentlichung von Kien gedauert hat.

Belsanti nennt das Projekt zwar eine finanzielle Katastrophe, zieht aber auch viel Positives aus Kien, das für alle Beteiligten aufgrund der gewonnen Erfahrung eine "solide berufliche Grundlage bot" – und wer weiß, vielleicht verkauft sich das Spiel zum Preis von 60 US-Dollar ja doch noch das ein oder andere Mal.

In aller Kürze: Das ist Kien für ein Spiel

Kien ist ein 2D-Actionspiel, in dem ihr euch zu Beginn zwischen einem Krieger und einer Prinzessin als spielbare Figur entscheidet und anschließend durch 23 Level kämpft.

Darum geht's in der Story: Seit 7.000 Jahren wird der Planet Malkut von 7 Meistern regiert. Doch das Böse ist in Harmony ausgebrochen und hat das Land in Chaos gestürzt. Blöd nur, dass die 7 Meister verschwunden sind und die mystischen Krieger getötet wurden. Die einzige Hoffnung liegt nun in den Händen zweier Lehrlinge, deren Schicksal es ist das Böse zu bekämpfen, die Wahrheit zu enthüllen und das Geheimnis von Kien zu entdecken.

Kien sieht nach einem echt hochwertigen GBA-Spiel aus oder was meint ihr? Schreibt uns doch gerne einmal euer liebstes Game Boy-Spiel in die Kommentare.