Gamescom: Speedrun für den guten Zweck am Freitag

Speedruns und Charity-Events sind mittlerweile in der Gaming-Szene fest verknüpft. Jährliche Events wie Awesome Games Done Quick sammeln tausende von Spenden ein, indem wir äußerst talentierten Spielerinnen und Spielern dabei zuschauen, wie sie in Rekordzeit Spiele durchspielen.

Diese Events gibt es aber nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. Seit einigen Jahren veranstaltet Bisalina auch hierzulande Speedrunning-Events für den guten Zweck. Unter anderem auch auf der Gamescom 2024. Wir haben euch alle Fakten zum Event zusammengetragen

Wann? Freitag, 23. August 2024 ab 12 Uhr

Freitag, 23. August 2024 ab 12 Uhr Wo? Live auf der gamescom in Halle 11.3 oder bequem von Zuhause auf Twitch

Live auf der gamescom in Halle 11.3 oder bequem von Zuhause auf Twitch Was? Jede Menge Speedruns!

Unter anderem sind auch bekannte Größen wie Leon von Bonjwa, Medienanwalt Christian Solmecke oder unser lieber Kollege Andreas Sperling mit von der Partie.

Das vorläufige Programm findet ihr hier:

12 Uhr – Eröffnung des Bühnenprogramms

12:10 Uhr: Speedrun Masterclass: The Legend of Zelda: Twilight Princess

13:10 Uhr: Ultra by Games Academy

13:45 Uhr: Speedrun Masterclass: Super Mario World

14:50 Uhr: Resident Evil 2 Race – Germany vs. USA mit Andreas Sperling und JJ von Residence of Evil

16:05 Uhr: Benefizspiel League of Legends

16:50 Uhr: Speedrundale LIVE: Elden Ring Boss Rush Race

17:40 Uhr: Danksagung / Abschluss

Bisalina war auch letztes Jahr zu Gast in unserem gamescom-Stream:

Für wen oder was wird gespendet?

Gespendet wird über die Plattform betterplace.org für insgesamt vier gemeinnützige Organisationen: