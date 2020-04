Gollum schleicht exklusiv durchs neue GamePro-Heft

Was die GamePros derzeit bewegt: Die zweite GamePro-Ausgabe, die komplett im Homeoffice entstand, steht im Zeichen des Herrn der Ringe - naja, eher gesagt der tragischsten Figur aus Tolkiens Fantasy-Epos: Gollum.

Die hässliche kleine Kartoffel bekommt ihr eigenes Spiel, und Markus hat eine exklusive Präsentation durch die Entwickler bekommen.

Ist Gollum unser Schatz?

Nein, liebkosen und in unseren Armen wiegen wollen wir den schizophrenen Knilch ganz sicher nicht. Aber sein Spiel, das derzeit beim deutschen Entwickler Daedalic entsteht, hat uns positiv überrascht. In dem Stealth-Abenteuer steckt eine Menge Potenzial, und Markus erklärt euch ausführlich, was ihn an der Flucht aus Moria ganz besonders fasziniert hat.

Mortal Kombat 2 nicht mehr verboten

Ach, und apropos "Mein Schaaatz …" das flüstere ich auch immer leise vor mich hin, wenn ich im Dunkel meiner Männerhöhle mein altes Mortal Kombat 2-Modul streichle. Nun darf ich das auch endlich wieder ganz ohne Gewissensbisse und bei Tageslicht tun, denn die alten MKs sind nicht mehr verboten. Für mich ist das Grund genug, in einem Artikel auf meine persönliche Geschichte mit Mortal Kombat 1 & 2 zurückzublicken.

Kirschblüten-Gerangel

Mit Sakura Wars erscheint endlich wieder ein Teil der japanischen Adventure-/Taktik-Reihe in Deutschland. Neben dem Test zum neuen Spiel hat sich unser freier Autor und Japanspezialist Michael Cherdchupan mit den Ursprüngen der Reihe befasst und gibt euch interessante Erklärungen zum ungewöhnlichen Theaterhintergrund der Serie - und unauffällig darin verpackt noch einen kleinen Exkurs zur jüngeren japanischen Geschichte obendrauf.

Außerdem im neuen Heft

Test zu Final Fantasy 7 Remake Preview zu Gears Tactics Was ihr beim Spielen für eure Gesundheit tun könnt Atlus: Wer steckt eigentlich hinter den Persona-Spielen? Sascha Penzhorn schreibt über fiese Konzerne in Videospielen ... und vieles mehr

