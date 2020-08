Rasante Gratis-Spiele am Wochenende für Xbox One

Wie üblich, gibt es auch an diesem Wochenende wieder mehrere Gratis-Spiele für Xbox-Spieler*Innen. Einzige Voraussetzung: Ihr benötigt entweder eine Xbox Live-Mitgliedschaft oder ein Abo für den Xbox Game Pass. In dieser Woche ist das Angebot mit F1 2020, Wreckfest und Overwatch in erster Linie für Rennspiel-Fans interessant. Falls ihr nicht ganz wisst, was euch bei den Spielen erwartet, keine Sorge, wir stellen sie euch kurz vor.

In welchem Zeitraum kann ich die Spiele kostenlos zocken? Der Startschuss ist bereits gefallen, die Aktion endet am Sonntag, den 23. August um 23:59 Uhr.

Kostenlose Spiele für die Xbox One

Wreckfest

Genre: Acrade-Rennspiel

Acrade-Rennspiel Release: 2019

2019 Auch im Game Pass? Nein

Um was geht's? Mit Wreckfest kehrt Entwickler Bugbear Entertainment zu seinen Wurzeln der Flatout-Reihe zurück. Auf Offroad-Kursen duellieren wir uns mit bis zu 23 Gegnern um die Spitzenposition. Blechkontakt gehört dabei von der ersten Kurve an zum Programm, was ein grandioses Schadensmodell spektakulär in Szene setzt.

Gleiches gilt für die Destruction Derbys, die Erinnerungen an die PS1-Ära wecken und bei denen wir gezielt die Konkurrenz auf die Motorhaube nehmen, um als Letzter übrig zu bleiben. Spielerisch orientiert sich Wreckfest eher am ersten als am zweiten Flatout-Teil. Fahrphysik und Streckendesign sind also verhältnismäßig realistisch.

F1 2020

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: 2020

2020 Auch im Game Pass? Nein

Um was geht's: In Codemasters alljährlicher Rennspiel-Simulation dreht sich in F1 2020 wieder alles rund um die Königsklasse des Motorsports. Das diesjährige Highlight ist der My Team-Modus, in dem ihr euren eigenen Rennstall erstellt und gegen Ferrari, Mercedes un Co. antreten lasst.

Darüber hinaus wurden allerhand Komforteinstellungen hinzugefügt, die den bereits sehr guten Vorgänger noch weiter verbessern. Darunter ein einstellbares HUD, ein neuer Rückspiegel, eine Live-Abstandsanzeige zu euren Rivalen auf der Strecke und vieles mehr.

Weitere Infos zu F1 2020 findet ihr in unserem ausführlichen Test:

29 5 Mehr zum Thema F1 2020 im Test - Der König der Königsklasse

Overwatch

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Release: 2016

2016 Auch im Game Pass? Nein

Um was geht's? Overwatch gehört zu den Hero-Shootern und bietet eine Vielzahl von Helden, die alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Waffen ausgesattet sind, diese aber nicht wechseln oder einsammeln können. Die Helden sind in verschiedene Rollen-Gruppen eingeteilt, wie Verteidigung oder Angriff.

Das Gameplay ist - abgesehen von den MOBA-artigen Helden - extrem nahe am Vorbild Team Fortress 2. Alle Spielmodi sind allerdings aufgabenorientiert. Mal müssen Punkte verteidigt werden, mal ein Fahrzeug von A nach B eskortiert werden.

37 3 Mehr zum Thema Xbox Game Pass August 2020: Alle neuen Spiele im Überblick

Alle aufgeführten Spiele sind übrigens aktuell im Microsoft Store im Preis heruntergesetzt. Entscheidet ihr euch für den Kauf, könnt ihr die Spielstände vom Wochenende übernehmen.

Ist für euch am Wochenende ein Spiel dabei oder seid ihr bereits mit den Spielen aus dem Xbox Game Pass bestens versorgt?