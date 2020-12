In GTA Online wird bald die Nacht zum Tag: Mit dem neuen Update The Cayo Perico Heist, das am 15. Dezember angekündigt wurde, sollen neue Social Spaces ins Spiel eingefügt werden. Bei diesen könnt ihr u. a. neue DJs und Radio-Stationen mit insgesamt über 100 neuen Liedern erwarten.

Auch die neuste Ankündigung von Rockstar Games hat mit neuen Klängen zu tun: Bald soll der Underground Club namens "The Musik Locker" in East Los Santos eröffnen. Dieser wird an der Baustelle entstehen, die Spieler*innen bereits in der Nähe des Casinos "Diamond" beobachten konnten.

Weltklasse DJs haben ein neues Zuhause

Der Club wird zum Zuhause weltbekannter DJs und möchte mit seinem Sound System und visuellen Effekten überzeugen. Auch das Line Up weiß von sich zu überzeugen. In der ersten Woche nach der Eröffnung des Clubs legt Moodymann aus Detroit seine Sounds auf.

Im späteren Verlauf sollen zudem Keinemusik aus Berlin und Palms Trax aus Großbritannien im Club auftreten. Beide bringen elektronische Klänge wie Old-School House in die Welt von GTA Online. Da bereits jetzt hochkarätige DJs angekündigt wurden, sind wir natürlich gespannt, wer in Zukunft den neuen Club mit seinen Gigs bereichern wird.

VIP-Bereich für Extrareiche

Ist der Club für Jedermann? Der Club wird für jede*n Spieler*in geöffnet sein, allerdings erhalten Besitzer*innen eines Penthouse im "Diamond" eine Sonderstellung. Diese haben einen exklusiven Zugang zum VIP-Bereich des Clubs, in dem sich nur die Reichen und Schönen gegenseitig kennenlernen können. So heißt es:

"Seid bereit, einen Tisch mit der Elite von Los Santos zu teilen und Getränke auf einige sehr teure Schuhe zu verschütten."

Wann startet die Cluberöffnung? Einen Zeitpunkt für das Update hat Rockstar Games bislang nicht genannt, jedoch soll der Club "bald" eröffnen. Somit bleibt es abzuwarten, wann wir zu den Bässen von weltberühmten DJs abfeiern können.

In diesem Monat erscheint am 15. Dezember mit dem Update The Cayo Perico Heistfür GTA Online die bislang größte Erweiterung, die die Online-Variante von GTA 5 je erhalten hat. Mit dem Update hält eine neue Insel Einzug in die Spielewelt, die voll und ganz auf karibisches Tropen-Feeling setzt.

Zu den neuen Inhalten zählen ebenso Fahrzeuge, Waffen und ein Hauptquartier, das auf einem bewaffneten U-Boot angesiedelt ist. Mit dem Heist könnt ihr dem weltweit größten Drodendealer einen Strich durch die Rechnung machen, der die Insel als streng bewachten Lagerort für Geld, Gold und wertvolle Kunstwerke nutzt.

Freut ihr euch darauf, die Nächte in GTA Online durchzufeiern?