Wenn euer Handy-Vertrag ausläuft, oder ihr sowieso schon länger mal wechseln wollte, ist das jetzt eine gute Gelegenheit, um euch ein neues Smartphone und eine Switch Lite zu sichern! Denn bei Saturn bekommt ihr aktuell einen 10 GB LTE Vertag mit dem beliebten Samsung Galaxy S20 FE und einer Nintendo Switch Lite als Dreingabe - und das für nur 24,99 € monatlich! Wenn ihr schon eine Switch habt, oder euch nicht für die Konsole interessiert, bekommt ihr mit einem Tarif von O2 üppige 18 GB Datenvolumen und das gute 5G-Handy Xiaomi MI 10T.

Samsung Galaxy S20 FE + Nintendo Switch Lite mit 10 GB LTE für 24,99 € mtl.

Bei diesem Tarif von mobilcom debitel (Vodafone) bekommt ihr mehr als einen guten Tarif inklusive Smartphone! Denn die Nintendo Switch Lite gibt's hier noch oben drauf. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und kostet euch 24,99 € im Monat (ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis auf 31,99 €). Ihr könnt mit bis zu 50 Mbit/s LTE surfen (10 GB Datenvolumen) und FLAT in alle Netze telefonieren (0,19 € / SMS). Zusätzlich fallen Anschlusskosten in Höhe von 39,99 € sowie zusätzliche Gerätekosten von 49 € an.

So viel spart ihr bei diesem Angebot:

599,76 € Vertragsgebühr für 24 Monate

+ 39,99 € Anschlussgebühr

+ 49,00 € einmaliger Gerätepreis

+ 0,00 € Versand

- 488,94 € (Samsung Galaxy S20 FE zum aktuellen Bestpreis auf Geizhals.de)

- 179,99 € (Nintendo Switch Lite Gelb zum aktuellen Bestpreis auf Geizhals.de)

- 359,76 € (24 Monate LTE 10 GB für 14,99 €)

= (-) 339,94 € Ersparnis

Samsung Galaxy S20 FE

Das Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) ist die aufpolierte Variante des beliebten S20 Modells. Verbessert wurden unter anderem das Display, das jetzt 6,5 statt 6,2 Zoll misst, ein stärkerer Akku (von 4000 auf 4500 mAh) und ein stabileres Kunststoff-Gehäuse. Insgesamt bekommt ihr mit diesem Gerät ein leistungsfähiges Smartphone, für das ihr normalerweise fast 500 € auf den Tisch legen müsst.

Das Samsung Galaxy S20 FE im Detail

Prozessor : Exynos990 (S5E9830) 64-Bit Octa-Core

: Exynos990 (S5E9830) 64-Bit Octa-Core Arbeitsspeicher : 6 GB

: 6 GB Speicher : 128 GB (mit microSD bis zu 1 TB erweiterbar)

: 128 GB (mit microSD bis zu 1 TB erweiterbar) Display : 6.5 Zoll Infinity-O Super AMOLED (UHD)

: 6.5 Zoll Infinity-O Super AMOLED (UHD) Kamera : 12 MP (Weit- und Ultra-Weitwinkel), 8 MP (Makro); 32 MP Frontkamera (Weitwinkel)

: 12 MP (Weit- und Ultra-Weitwinkel), 8 MP (Makro); 32 MP Frontkamera (Weitwinkel) Akku : 4500 mAh

: 4500 mAh Größe und Gewicht: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm; 190 Gramm

XIAOMI MI 10T 5G mit 18 GB für 24,99 € mtl.

Smartphone kaputt, Netz zu langsam oder einfach Lust auf was Neues? Mit diesem Vertrag von O2 bekommt ihr nicht nur stolze 18 GB Datenvolumen, sondern auch das Xiamo MI 10T 5g Smartphone dazu - so steht dem mobilen surfen nichts mehr im Weg.

O2 bietet euch in diesem Tarif 18 GB Turbo Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s, Allnet- und SMS-Flatrate inklusive EU-Roaming. Die Mindestlaufzeit beträgt dabei 24 Monate und ihr bezahlt 24,99 € mtl. Zusätzlich werden 39,99 € Anschlusspreis und 49 € Gerätekosten fällig.

So viel spart ihr bei diesem Angebot:

599,76 € Vertragsgebühr für 24 Monate

+ 39,99 € Anschlussgebühr

+ 49,00 € einmaliger Gerätepreis

+ 0,00 € Versand

- 365,00 € (Xiaomi Mi 10T zum aktuellen Bestpreis auf Geizhals.de)

- 599,76 € (24 Monate 18 GB Allnet-Flat für 24,99 €)

= (-) 276,01 € Ersparnis

XIAOMI MI 10T

Es muss nicht immer Samsung oder Apple sein! Auch Xiamo stellt hochwertige Smartphones her. Das MI 10T wird desöfteren als Xiaomis Flaggschiff bezeichnet und ist im Vergleich zur Konkurrenz von Samsung und Apple verhältnismäßig günstig. Qualität ist dennoch geboten: Vor allem das 144 Hz AdaptiveSync Display und der über den 5000 mAh starken Akku stechen dabei hervor. Es läuft mit den Android-Betriebssystem und ist insgesamt ein exzellentes Mittelklasse-Gerät.

Das XIAOMI MI 10T im Detail

Prozessor : QualcommR Snapdragon 865 mit 5G

: QualcommR Snapdragon 865 mit 5G Arbeitsspeicher : 6 GB

: 6 GB Speicher : 128 GB

: 128 GB Display : 6.7 Zoll LCD FHD+ Display (8k-fähig)

: 6.7 Zoll LCD FHD+ Display (8k-fähig) Kamera : 64 MP (Hauptkamera), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro); 20-MP Selfie-Frontkamera

: 64 MP (Hauptkamera), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro); 20-MP Selfie-Frontkamera Akku : 5000 mAh

: 5000 mAh Größe und Gewicht: 165,2 x 76,6 x 9,3 mm; 218 Gramm

