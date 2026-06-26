Vom 55-Zoll-Wunder bis zum 75-Zoll-Giganten: MediaMarkt gibt euch massive Rabatte auf die besten Gaming-TVs von Hisense

Ihr habt euch schon das heiß ersehnte GTA 6 vorbestellt, aber irgendwas fehlt noch? Kann es sein, dass euer alter Gaming-TV nicht mehr so ganz mit den Ansprüchen moderner Games mithält? Dann frohlocket, denn MediaMarkt spendiert gerade satte 15 Prozent Rabatt auf ausgesuchte TVs von Hisense.

Damit ihr aus eurem Setup endlich das Maximum herausholt, ohne direkt euer gesamtes Erspartes opfern zu müssen, kommt jetzt eine extrem spannende Aktion ins Spiel: MediaMarkt bietet euch aktuell satte 15% Rabatt auf ausgewählte Hisense-Fernseher. Zusammen mit ohnehin schon großzügigen Preisnachlässen ergeben sich hier massive Schnäppchen!

Die drei Mini-LED-Highlights: Welches Next-Gen-Upgrade zieht in eure Gaming-Höhle ein?

Aus den über 60 Angeboten in der MediaMarkt-Hisense-Aktion haben wir hier drei starke Deals für euch herausgesucht. Hier bekommt ihr ein High-End-Modell, einen Mittelklasse-Champion und einen Preis-Leistungs-Sieger.

Der Wohnzimmer-Titan: Hisense 75U7DS PRO ULED TV (75 Zoll)

Fangen wir direkt mit dem größten Fisch an. Wenn ihr epische Open-World-Abenteuer wie Final Fantasy VII Rebirth oder grafische Meisterwerke wie Horizon Forbidden West gescheit erleben wollt, dann braucht ihr ordentlich Bildschirmfläche. Und großzügige 75 Zoll (knapp 191 cm Diagonale) bringen euch halt genau das: Das ist ein Sichtfeld, das euch förmlich ins Spiel hineinsaugt.

Aber die wahre Stärke des Hisense 75U7DS PRO liegt in seiner Panel-Technologie. Hisense kombiniert hier ULED mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Statt ein paar großer Leuchten arbeiten hinter dem Bildschirm tausende winzige LEDs, die in präzise Dimmzonen unterteilt sind.

Konkret bedeutet das: Wenn ihr in Horrorspielen wie Alan Wake 2 oder Resident Evil 4 durch stockfinstere Gänge tappt, ist das Schwarz hier auch wirklich gescheit schwarz. Das pseudoschwarze Geschmiere ist hier vorbei! Andersrum geht’s freilich auch. Sobald eine krasse Explosion den Bildschirm erhellt, ballert euch der TV eine Spitzenhelligkeit um die Ohren bzw. Netzhäute.

Der Fernseher verfügt über vollwertige HDMI 2.1-Ports, die euch 4K bei 120 Bildern pro Sekunde ermöglichen. Tatsächlich taktet das Panel nativ sogar mit 144 Hz (im Game Mode PRO sogar bis zu 165 Hz)! Zusammen mit VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium und ALLM (Auto Low Latency Mode) gehören nerviges Bildreißen (Tearing) oder eine spürbare Verzögerung beim Tastendruck der Vergangenheit an. Ihr zockt also flüssig, reaktionsschnell und ohne Kompromisse.

Der Sweet-Spot für jedes Wohnzimmer: Hisense ULED 65U7Q Mini-LED TV (65 Zoll)

Sind euch 75 Zoll eine Spur zu groß für euer Zuhause? Keine Sorge, genau dafür gibt es die 65-Zoll-Klasse (knapp 164 cm Diagonale). Sie bietet euch ein großes, einnehmendes Bild beim Zocken, fügt sich aber gleichzeitig noch unaufdringlich in eure Raumgestaltung ein.

Technisch müsst ihr im Vergleich zum großen PRO-Bruder bei den Gaming-Features auf absolut gar nichts verzichten. Der Screen ist einfach kleiner, das war es. Das bedeutet für eure Konsolen: 4K-Gaming bei 120 FPS! Das Panel selbst taktet nativ sogar mit 144 Hz. Dank ALLM (Auto Low Latency Mode) schaltet der Fernseher automatisch in den Spielemodus, sobald ihr die PS5 oder Xbox Series X einschaltet. Zusammen mit VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync Premium zockt ihr flüssig, reaktionsschnell und ohne nerviges Bildreißen.

Das große Highlight ist aber auch hier die Mini-LED-Technologie. Gepaart mit Quantum Dots (QLED) liefert euch der 65U7Q ordentliche Farbpracht und starke Kontraste.

Der Traumkandidat fürs Gaming-Zimmer: Hisense 55U7SE Mini-LED 4K TV (55 Zoll)

Sucht ihr einen Screen für euer dediziertes Nerd-Zimmer, das Schlafzimmer, oder ist in eurem Wohnzimmer bei 55 Zoll (ca. 139 cm) schlichtweg die Platzgrenze erreicht? Dann müsst ihr dank des Hisense 55U7SE trotzdem keine Kompromisse bei der Hardware-Leistung eingehen. Dieser Fernseher packt einfach die komplette Power der anderen TVs in ein wunderbar wohnraumfreundliches Wohlfühlformat.

Genau wie seine großen Brüder setzt der 55U7SE auf ein Mini-LED-Panel kombiniert mit Quantum Dots (QLED). Das bedeutet für euch: satte Farben, tiefe Schwarzwerte durch die präzisen lokalen Dimmzonen und das volle HDR-Erlebnis (Dolby Vision und HDR10+ sind freilich auch noch mit an Bord).

Was diesen TV zum Konsolen-Traum macht, ist seine schiere Geschwindigkeit. Das Panel liefert euch nativ 144 Hz und nimmt über die vollwertigen HDMI 2.1-Anschlüsse die kompletten 120 FPS eurer PlayStation 5 oder Xbox Series X mit. Dank ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) seid ihr mit dem geringstmöglichen Input-Lag und tearing-freien Bildern unterwegs. Wer im Gaming-Zimmer auch mal einen High-End-PC anschließt, freut sich zudem über AMD FreeSync Premium.

Ihr bekommt also wirklich starke, hocheffektive TVs von Hisense geboten. Und das zu einem echt sagenhaften Preis. Schlagt also rasch zu!