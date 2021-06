Noch bis zum 4. Juli läuft im hauseigenen Shop von Huawei die Huawei Crazy Week. Das bedeutet: Es gibt Produkte aus so ziemlich allen Bereichen im Angebot, von Smartphones und Tablets über Laptops und Monitore bis hin zu Smartwatches und Kopfhörern. Der Rabatt beträgt bis zu 65 Prozent. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar Highlights vor. Falls ihr lieber selbst die Deals durchwühlen wollt, findet ihr sie hier:

Huawei Crazy Week: Zu den Angeboten

Huawei Matebook D 15

Eines der besten Angebote ist das Huawei Matebook D15 in der Version mit i3-Prozessor, das im Sale um 200 Euro reduziert ist, von 649 Euro auf 449 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es den Laptop gerade nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig. Bei Amazon kostet das Modell beispielsweise momentan 565,90 Euro. Im Shop von Huawei bekommt ihr sogar noch die Huawei Bluetooth-Maus im Wert von 39 Euro als Bonus dazu.

Huawei Matebook D15 i3 (inkl. Huawei Bluetooth-Maus) statt 649€ für 449€

Das Huawei Matebook D15 verfügt in der angebotenen Version über 8 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 GB. Das Display ist 15,6 Zoll groß. Für nur einen Euro Aufpreis könnt ihr übrigens den Huawei AX3 Dual Core Router dazubekommen. Eine Investition, die sich lohnen kann, wenn ihr noch nicht mit einem entsprechenden 5-GHz-Router ausgestattet seid.

Huawei P40 lite 5G

Unter den Smartphones ist eines der Highlights das Huawei P40 lite in der neuen 5G-Version. Es ist um stolze 150 Euro reduziert, von 399 Euro auf 249 Euro. Noch günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Als Beigabe gibt es hier den Lauftrainer Huawei Band 3e, der unter anderem Schrittfrequenz, Schrittlänge, seitlichen Auftrittswinkel und Aufprallstärke misst.

Huawei P40 Lite 5G (inkl. Huawei Band 3e) statt 399€ für 249€

Das 6,5 Zoll große Display des Huawei P40 Lite verfügt über eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Bildpunkten. Der Speicher ist 128 GB groß, die Größe des Arbeitsspeichers beträgt 6 GB. Als Prozessor dient der Huawei Kirin 820 Octa-Core mit bis zu 2,36 GHz.

Huawei MatePad New Edition

Ebenfalls stark reduziert ist das Huawei MatePad New Edition in der Größe 10,4 Zoll. Ihr könnt es entweder mit 128 GB Speicher für 259 Euro statt 359 Euro oder in der Variante mit 64 GB für 229 Euro statt 319 Euro bekommen. In beiden Fällen gibt es als Geschenk noch eine Schutzhülle im Wert von 24 Euro dazu.

Huawei MatePad New Edition 10,4 Zoll (inkl. Schutzhülle) ab 229€

Das Display des neuen Huawei MatePad bietet eine Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixeln und eine Helligkeit von 470 cd/m2. Der Octa-Core-Prozessor läuft mit Taktfrequenzen von maximal 2,36 GHz. Der Arbeitsspeicher ist 4 GB groß.

Weitere Angebote (Auswahl):