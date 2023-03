INTIMATE. exklusiv bei Joyn: Der nächste Sitcom-Hit für Fans der Serie jerks.

Wenn euch die Serie “jerks.” von und mit Christian Ulmen gefallen hat, solltet ihr euch den Start von "INTIMATE." nicht entgehen lassen. Begleitet Bruno, Emil, Oskar, Max und Leo bei ihren alltäglichen Eskapaden. Das Quintett lässt dabei keine Peinlichkeit aus, wird beim Lügen erwischt, ärgert mit sich Geschlechtskrankheiten herum und sorgt vor allem für jede Menge witziger Situationen.

Zu sehen bekommt ihr dieses Spektakel exklusiv bei Joyn, der Serienstart ist am 24. März um 0 Uhr. Die erste Folge ist dabei sogar kostenlos, ab der zweiten braucht ihr eine Joyn PLUS+ Mitgliedschaft. Schaut doch einfach mal rein und lacht euch den Allerwertesten ab:

Wir stellen vor: Die Darsteller von “INTIMATE.”

Bruno Alexander: In seiner ersten Rolle verkörperte er Max Paulsen in der Kinderserie “Die Pfefferkörner”. Danach spielte er in einigen Serien mit, darunter “Club der roten Bänder – Wert des Lebens” und “Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Auch im Musikvideo zu “Warten auf das Meer” von Feine Sahne Fischfilet hatte er einen kleinen Part. Gemeinsam mit Emil und Oskar Bolton führte er Regie und spielte bei der Serie “Die Discounter” mit.

Emil Belton: War erstmals 2015 mit seinem Bruder Oskar im dänischen Filmdrama “Unter dem Sand” auf der Leinwand zu sehen. Er hatte seitdem hauptsächlich Rollen in Fernsehserien und war unter anderem bei “SOKO Hamburg”, “Tatort” und eben “jerks.” zu sehen.

Oskar Belton: Wie sein Bruder feierte er das Schauspieler-Debüt 2015. Danach spielte er in Filmen wie “Parfum” und “Wendezeit” mit, aber auch in Serien wie “Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei: Völlig schmerzfrei” und “Die Bergretter” war er dabei.

Max Mattis und Leo Fuchs: Beide sind schauspielerisch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt und gehören zu den weniger bekannten Teilnehmern, was sich aber nach der Ausstrahlung von "INTIMATE." ändern dürfte.