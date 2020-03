Der finale Countdown für das Angebot von Disney+ läuft. Nur noch bis einschließlich den 23. März 2020 könnt ihr Disney+ günstiger abonnieren. Es bleiben euch also nur noch drei Tage, um euch den neuen Streamingdienst im Angebot zu sichern.



Jetzt Disney+ im Angebot abonnieren: Ihr erhaltet Disney+ für 12 Monate für insgesamt nur 59,99 Euro. Damit spart ihr 10 Euro gegenüber dem regulären Preis von 69,99 Euro. Auf den Monat umgerechnet, zahlt ihr also nur 4,99 Euro pro Monat. Würdet ihr dagegen Disney+ regulär über das Monatsabo bezahlen, dann würde euch das 6,99 Euro pro Monat kosten. Mit dem Angebot könnt ihr also besonders günstig in den Genuss des neuen Streamingdienstes kommen.

Jetzt Disney+ günstiger abonnieren

Diese Inhalte erwarten euch zum Deutschland-Start: Am 24. März geht es offiziell los mit Disney+ und direkt zum Start gibt es eine Vielzahl an Filmen, Serien und Dokus. Insgesamt erwarten euch über 500 Filme und über 350 Serien. Neben Star Wars und Marvel bekommt ihr natürlich auch etliche Disney-Klassiker wie Das Dschungelbuch zu sehen.



Des Weiteren erwarten euch besondere Eigenproduktionen. Bis zum Ende des Jahres folgen dabei noch viele weitere.

The Mandalorian Staffel 1

Star Wars: The Clone Wars Staffel 7

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Susi und Strolch - Live Action Fassung

The World According to Jeff Goldblum

Disney+ empfangt ihr per App über die üblichen Smart-Geräte wie Handys, Tablets, Smart-TVs und Konsolen. Natürlich könnt ihr den Dienst auch am PC streamen.

