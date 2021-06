Am 31. August 2021 erscheint KeyWe für PlayStation, Nintendo Switch und Xbox. Den äußerst niedlichen Koop-Puzzle-Plattformer könnt ihr nun bei Amazon vorbestellen.



Das erwartet euch: Ihr schlüpft in die Rolle von Kiwi-Vögeln und arbeitet in einem Postamt. Die beiden Kiwis Jeff und Debra müssen kooperativ zusammenarbeiten und Rätsel lösen. Die Kiwis können Springen, Flattern und Picken, um damit Hebel, Glocken und Knöpfe zu bedienen. Gerade das Telegramme schreiben, kann dabei schon zum Chaos werden. Das Ziel ist es die Post pünktlich zuzustellen.

Mit Überstunden geht es rund: Ihr könnt euch durch zusätzliche Arbeiten Briefmarken verdienen. Füttert und trainiert zum Beispiel die Kasuare, flickt undichte Rohre im Keller oder sorgt dafür, dass der Vorrat an Luftpolsterfolie einer Qualitätskontrolle unterzogen wird. Mit den gesammelten Briefmarken könnt ihr wiederum eure Kiwis individualisieren.

KeyWe bei Amazon kaufen

KeyWe im Trailer

Link zum YouTube-Inhalt