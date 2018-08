Kopfhörer, preisgekrönte Spiele und mehr - Amazon Deals zur Gamescom 2018

Der Sale startet heute beispielsweise mit dem kabellosen Kopfhörer MDR-XB950N1 aus dem Hause Sony für 111 Euro. Der Kopfhörer lädt zum gemütlichen Zocken auf der Couch ein und dank Bluetooth genießt ihr auch ganz ohne Kabel guten Sound. Durch die eingebaute Geräuschminimierung bringt euch dann gar nichts mehr aus der Ruhe. Wer allerdings auf 7.1 Surround Sound hofft, ist mit einem klassischem Gaming Headset wohl besser bedient.

Sony MDR-XB950N1 kabelloser Kopfhörer

High End Komfort im Wohnzimmer

Wer alles in Reichweite haben und nicht auf den Komfort einer Couch verzichten möchte, für den gibt es jetzt Sitzsäcke von GAMEWAREZ bis zu 27 Prozent reduziert. Gefüllt mit EPS-Perlen für ein bequemes Sitzen und mehreren Halterungen und Taschen für Headset, Controller und Co. Und wenn ihr im Eifer des Gefechts mal was verschüttet, sorgt die wasserabweisende Oberfläche für eine einfache Säuberung.

Sitzsäcke und Gaming-Stühle reduziert bei Amazon

