Auch nach der Cyberweek gibt es auf Amazon noch einige Angebote für Spieler. Sowohl Laptops als auch andere Artikel wie Tastaturen, Mäuse und Headsets können noch zu guten Preisen gefunden werden. Unter den reduzierten Produkten befinden sich auch einige von namenhaften Marken wie Razer, Acer, HP und MSI – es lohnt sich also definitiv, noch einen Blick auf die aktuellen Aktionen zu werfen.

Razer Kraken: Stylisches Headset für PC und Konsole

Angebote von Razer gibt es gerade einige, darunter auch das Razer Kraken Gaming-Headset. Es handelt sich dabei um die dritte Generation der Kraken-Serie.

Das Headset ist speziell für Gaming entwickelt, insbesondere für Turnierspieler. Durch die 50-mm-Treiber werden sowohl Höhen als auch Tiefen besonders klar wiedergegeben, damit ihr immer genau mitbekommt, was im Spiel passiert. Auch die Stimmen anderer Spieler können so besser verstanden werden.

Bei Amazon kostet das Razer Kraken gerade 51,99 Euro statt 79,99 Euro. Das ist allerdings nicht der einzige Artikel von Razer, der derzeit reduziert ist. Mehr Produkte findet ihr hier.

MSI Katana: Dünnes Notebook mit Gaming-Ausstattung

Wer nach einem neuen Gaming-Laptop sucht und diesen auch tatsächlich viel mit sich herumträgt, sollte sich den MSI Katana mal genauer ansehen. Er ist wesentlich dünner und leichter als andere Notebooks mit ähnlichen Spezifikationen, wodurch man nicht nur mehr Platz in der Tasche hat, sondern auch Rückenschmerzen vermeiden kann.

Dafür muss man nicht einmal auf ein größeres Display verzichten: Der MSI Katana hat eine Bildschirmdiagonale von 17,3 Zoll (44 cm), was genau so groß ist, wie viele andere Gaming Laptops. Dafür ist er allerdings nur halb so schwer und ein drittel so dick. Auch ein flüssiges Bild bringt er mit – durch das 144 Hz-Display.

Nicht nur das, der Laptop ist zudem noch mit einer NVIDIA RTX 3050Ti ausgestattet, ebenso mit 16 GB RAM und Intel Core i7-Prozessor. Die Speicherkapazität beträgt 512 GB auf einer SSD.

Das alles könnt ihr im Moment bei Amazon für 1199,- Euro statt der UVP von 1499,- Euro erwerben. Als Bonus bekommt ihr gerade beim Kauf eines Gaming-Laptops sogar noch einen Xbox GamePass für PC über 3 Monate geschenkt.