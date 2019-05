Left 4 Dead 3 - Fake-Teaser ist buchstäblich zu schön, um wahr zu sein

Fans der Left 4 Dead-Koop-Shooter waren kurzzeitig aus dem Häuschen. Denn auf Youtube war ein Teaser-Video aufgetaucht, das von seiner ganzen Art eigentlich nichts anderes bedeuten konnte als: "Left 4 Dead 3 kommt und das ist der erste Vorgeschmack".

Doch schon wenige Stunden später war es vorbei mit der Vorfreude, denn Valve, die schon für die ersten beiden Teile verantwortlich zeichneten, entlarvten das Video als einen Fake.

Ein Fake. Aber ein gut gemachter.

Was den Teaser allerdings nichts weniger sehenswert macht. Wir jedenfalls wünschen uns für den ersten "richtigen" Teaser für Left 4 Dead 3 - so es denn überhaupt in der Mache sein sollte - eine ähnlich hohe Qualität.

Ihr wisst nicht, wovon wir reden? Dann solltet ihr euch den Teaser unbedingt anschauen. Bitte schön:

Wie gefällt euch das Fan-Video?