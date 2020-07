Gerücht: NES könnte zu einem LEGO-Set werden & es ist hübsch

Nintendo und LEGO veröffentlichen am 1. August bereits das jüngst angekündigte Mario-Set, das aber mehr zum Spielen als zum Anschauen gedacht ist. Laut Gerüchten soll aber am gleichen Tag ein weiteres Set kommen, das zwar auch interaktiv ist aber auch einen Schauwert hat: ein LEGO-Nachbau eines Nintendo Entertainment Systems, kurz NES.

Ein NES aus LEGO erscheint wohl im August

Ihr habt richtig gelesen: Nicht nur Mario sondern auch Nintendos erste Konsole wird wohl als Bauklotz-Set schon sehr bald zur Verfügung stehen. Zumindest wenn wir der chinesischen Seite VJGamer glauben dürfen. Dort wurden erste Bilder des Nintendo Entertainment System in LEGO-Form veröffentlicht.

So sieht das Set aus:

So viel wird es kosten: Die deutsche Seite Promobricks will zudem noch weitere Infos wissen. Demnach wird das Set wohl 229,99 Euro kosten und soll bereits am 1. August zeitgleich mit den anderen Mario-Sets erscheinen. Mit 2646 Teilen ist es auch sehr groß und wird vom Hersteller als Paket für erwachsene LEGO-Fans vermarktet.

Interaktive Elemente: Das Set besteht nicht nur aus der Konsole, sondern auch einem Röhrenfernseher, Controller und einem Modul, die ebenfalls allesamt aus LEGO gebaut sind. Auf den Fernseher kann ein klassisches Mario-Level nachgebaut werden, das sogar durch eine Winde beweglich ist. Oben auf dem Fernseher kann auch LEGO-Mario gesetzt werden, um passende Geräusche zu machen.

Wie die Mario-Sets aussehen, zeigen wir euch auf GamePro.de hier:

Noch ist das LEGO NES nicht offiziell. Wir haben bei Nintendo und LEGO nachgefragt und werden diese News aktualisieren, sobald wir eine eine Antwort erhalten.

Wie findet ihr das Set? Findet ihr es besser als den LEGO Mario oder ist es unnötig, Videospiel-Marken und -Konsolen als Bauklötze nachzubauen?