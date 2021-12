LEGO hat heute offiziell das neue LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set angekündigt. Dieses basiert, wie der Name schon sagt, auf der Green Hill Zone, dem legendären ersten Level des ersten Sonic the Hedgehog aus 1991. Zielgruppe dürften also in erster Linie nostalgische Fans des Jump&Run-Klassikers sein. LEGO selbst spricht von der „Möglichkeit, selbst ein Stück Videospielgeschichte zu bauen“. Am 1. Januar soll das Set bereits erscheinen. Dann werdet ihr es direkt im Lego Store für 69,99 Euro bestellen können:

Was bietet das neue LEGO Sonic Set?

Größe des Sets: Das LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set besteht aus insgesamt 1.125 Teilen, mit denen man einen eigenen Sonic-Levelabschnitt zusammenbauen kann, inklusive Ringen zum Einsammeln und einem Looping. Aufgebaut ist es circa 36 cm breit und 17 cm hoch. Die Tiefe fällt mit 6 cm eher gering aus, wie es von der Umsetzung eines 2D-Jump&Run-Klassikers zu erwarten ist.

Figuren: Mit dabei sind Figuren von Dr. Eggman, Crabmeat, Moto Bug, Phantom Ruby und natürlich von Sonic selbst. Dr. Eggman kann in seinen Egg Robot gesetzt werden. Sonic kann zudem mithilfe eines sogenannten Technik-Hebels in die Luft geschleudert werden, um die Dynamik des Spiels nachzubilden.

Design: Im Hinblick auf das Design und die Farben bleibt das Green Hill Zone Set natürlich sehr eng am Original. Das betrifft nicht nur das ikonische Karomuster der Landschaft und die typische Form der Palme, sondern auch kleine Details wie die Anzeige der verbliebenen Leben in der linken unteren Ecke.

Das Set ist nach dem Entwurf eines LEGO-Fans entstanden, der auf der Plattform LEGO Ideas eingereicht wurde und die nötigen 10.000 Stimmen erreicht hat, um grünes Licht zu bekommen. Mehr über LEGO Ideas erfahrt ihr hier: