Schon seit dem 1. März läuft bei Saturn eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, Xbox One und PC. Morgen endet das Angebot. Deshalb erinnern wir alle, die ihn bisher vielleicht verpasst haben, noch einmal an den Deal, und geben ein paar Tipps, wie ihr die Aktion am besten nutzt.

3 für 2: PS4- und Xbox-One-Spiele bei Saturn

Das Angebot gilt für sämtliche PS4-, Xbox-One- und PC-Spiele, die bei Saturn online verfügbar sind. Vorbestellungen sind also von der Aktion ausgeschlossen. Allerdings sind im Laufe der letzten zwei Wochen unter anderem mit Nioh 2 und Ori and the Will of the Wisps noch ein paar neue Titel erschienen, die jetzt natürlich auch Teil des Angebots sind. Der Preis wird automatisch angepasst, wenn ihr drei Spiele zusammen in den Einkaufskorb legt.

Versandkosten sparen durch Marktabholung: Bei Spielen, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind, fallen in der Regel hohe Versandkosten von 4,99 Euro an und bei der Zustellung findet eine Identitätskontrolle statt. Die zusätzlichen Kosten kann man sich sparen, wenn man sich die Spiele zu einem Markt in der Nähe liefern lässt und dort selbst abholt.

Was lohnt sich am meisten?

Da der Preis des günstigsten Artikels abgezogen wird, lohnen sich solche Aktionen stets am meisten, wenn man drei ungefähr gleich teure Artikel kauft. Natürlich sollte man auch Produkte wählen, die ohnehin schon einigermaßen günstig sind. Leider kann es mühsam sein, sich durch das Spielesortiment von Saturn zu wühlen, um die besten Deals zu finden. Daher haben wir hier schon mal ein paar interessante Titel für euch herausgesucht und nach Preis sortiert:

Wenn ihr lieber selbst stöbern wollt, kommt ihr hier zum gesamten PS4-Sortiment bei Saturn:

PS4-Spiele bei Saturn

Sämtliche Xbox-One-Spiele findet ihr hier:

Xbox-One-Spiele bei Saturn