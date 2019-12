Im aktuellen MediaMarkt-Prospekt gibt es Konsolenbundles und weitere Gaming-Angebote. Wir hatten bereits darüber berichtet. Da die Deals heute um Mitternacht bereits auslaufen, erinnern wir euch noch einmal an einige der Angebote:

Xbox One X + Jedi: Fallen Order

Besonders niedrig ist der Preis beim Bundle mit der Xbox One X und dem aktuellen Actionhit Jedi: Fallen Order. Dieses ist mit 299,99€ so günstig wie nie zuvor.

Xbox One X + Jedi: Fallen Order für 299,99€

PS4 + Fallout 76

Der MediaMarkt-Prospekt bietet zwei verschiedene Bundles mit der PS4 und Fallout 76. Das eine beinhaltet die PS4 Slim 1 TB und kostet 249,99€, das andere enthält zum Preis von 299,99€ die PS4 Pro. Das sind recht gute Preise, vorausgesetzt natürlich, man will sich auf Fallout 76 einlassen, das auch ein Jahr nach Release noch immer große Probleme hat.

Nintendo Switch (neue Edition)

Die Nintendo Switch gibt es im Prospekt nicht im Bundle, sondern einzeln und in der neuen Edition für 299,99€. Das ist zwar etwas günstiger als normalerweise, aber nicht gerade ein Top-Angebot. Zum Beispiel bietet MediaMarkt selbst gerade ein Switch-Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe für 315€ an, was ein deutlich besserer Deals ist.

Nintendo Switch (neue Edition) für 299,99€

Außerdem gibt es noch ein Bundle mit dem Xbox One Elite Controller Series 2. Einige Spiele wie Modern Warfare oder Jedi: Fallen Order sind ebenfalls etwas günstiger. Die Übersicht über die Angebote des Prospekts findet ihr hier:

Letzte Chance: Die Angebote im aktuellen MediaMarkt-Prospekt

Auch MediaMarkt-Weihnachtswelt endet bald

Die Angebote der MediaMarkt-Weihnachtswelt laufen ebenfalls in Kürze aus, sie enden am Montagmorgen um 8 Uhr. Hier könnt ihr unter anderem zwei 4K-Fernseher günstiger bekommen: Den 55 Zoll großen Hisense H55B7100 gibt es für 333€ statt 475€, den Samsung UE70RU7099 mit stolzen 70 Zoll für 777€ statt 1099€. Geliefert wird in beiden Fällen versandkostenfrei.

Zur Übersicht über die Angebote geht es hier:

MediaMarkt Weihnachtswelt