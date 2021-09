Im Shop von O 2 bekommt ihr gerade den mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG NANO867 in der Größe 55 Zoll für nur 599 Euro im Angebot. Damit ist der O 2 Shop laut Vergleichsplattformen derzeit mit großem Abstand am günstigsten. Auf Platz 2 liegt nach Angaben von Idealo der Amazon Marketplace mit 689 Euro, die meisten anderen Händler verlangen deutlich über 700 Euro für das Modell. Hier geht's zum Deal:

LG NANO867 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 599€ im O2 Shop

Sofort oder per Ratenzahlung: Die 599 Euro könnt ihr entweder sofort oder in Monatsraten zahlen, verteilt über einen Zeitraum von 6 bis 48 Monaten. Ein Aufpreis entsteht euch dabei nicht, ihr zahlt trotzdem 599 Euro. Unabhängig von der gewählten Option kommen zum Kaufpreis allerdings noch 39,99 Euro Versandkosten hinzu.

LG NANO867: Günstiger Gaming-TV mit HDMI 2.1

Bild: Der LG NANO867 ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2020. Er bietet eine recht gute Bildqualität, unter anderem aufgrund der NanoCell-Beschichtung, die ähnlich wie Samsungs QLED-Technik für bessere Farbwiedergabe sorgt. Weil der LG NANO867 ein IPS-Panel verwendet, ist der Kontrast allerdings vergleichsweise niedrig. Dafür ist die Qualität aber auch weniger stark vom Blickwinkel abhängig. Außerdem reflektiert das Display nur schwach, weshalb der NANO867 auch bei Tageslicht gut eingesetzt werden kann.

Gaming: Fürs Gaming ist der LG NANO867 schon aufgrund seines niedrigen Input Lags von 5 ms bei 120 Hz und 15 ms bei 60 Hz gut geeignet. Außerdem bietet er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X das Zocken in 4K mit bis zu 120 fps prinzipiell möglich ist. Derzeit dürftet ihr kaum einen anderen 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 und 55 Zoll zu einem so günstigen Preis finden. Auch ALLM wird unterstützt. Bei Verwendung einer Konsole schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

