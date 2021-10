Letzte Chance auf Cashback: Aktuell gibt es eine Aktion von LG, bei der ihr für den Kauf eines teilnehmenden LG-Fernsehers Geld zurück erhaltet. Die Cashback-Aktion gilt allerdings nur noch bis zum 20. Oktober 2021 um 12 Uhr MESZ. Ihr müsst einen TV vor diesem Zeitpunkt gekauft haben, um von dem Angebot profitieren zu können.

LG OLED 4K TV bei AO zum aktuellen Bestpreis kaufen: Besonders interessant ist die Cashback-Aktion in der Kombination mit dem derzeitigen Tiefstpreis des LG OLED65C17LB bei ao.de. Hier gibt es den LG 4K-Fernseher für nur 1.614 Euro und damit so günstig wie derzeit bei keinem anderen Anbieter. Wenn ihr den 4K TV noch innerhalb der Cashback-Aktion kauft, erhaltet ihr 200 Euro zurück, so dass der Fernseher effektiv noch 1.414 Euro kostet. Ein absoluter Spitzenpreis.

So erhaltet ihr euer Cashback: Kauft bis zum 20. Oktober 2021 um 12 Uhr MESZ den LG OLED C17 4K TV bei ao.de und registriert diesen nach Erhalt bis spätestens zum 5. November 2021 auf der Cashback-Aktionsseite von LG. Nach einer Prüfung erhaltet ihr dann 200 Euro Cashback auf euer angegebenes Konto gutgeschrieben. Die Auszahlung nimmt dabei ein paar Werktage in Anspruch.

LG OLED65C17LB 4K TV mit HDMI 2.1: Bereit für PS5 & Xbox Series X

Bestens für die Next-Gen-Konsolen geeignet: Der LG OLED65C17LB 4K-Fernseher bietet HDMI 2.1 mit allen Eigenschaften, die dazu gehören. Somit könnt ihr Spiele in nativem 4K mit bis zu 120 FPS auf der PS5 und Xbox Series X spielen. Zumindest sofern es die Titel möglich machen. Für das weitere besondere Spielerlebnis sorgen VRR, ALLM, NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium.

Doch nicht nur diese Features machen den LG 4K TV besonders gut. Dank der OLED-Technologie erwartet euch ein herausragendes Bild mit einem nahezu perfektem Schwarz und brillanten Farben. Somit könnt ihr Filme, Serien, normales Fernsehen und Spiele genießen.

Diese Eigenschaften erwarten euch:

4x HDMI 2.1 (mit eARC)

Vollwertiges ALLM & VRR

NVIDIA G-Sync & AMD FreeSync Premium

Prozessor: Alpha-9 4.Generation

Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG

webOS 6.0 als Betriebssystem