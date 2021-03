Nur für kurze Zeit könnt ihr bei ao.de dank einer neuen Angebotsaktion einige 4K-Fernseher günstiger kaufen. Darunter finden sich auch zwei Modelle mit HDMI 2.1, die somit auch für die PS5 und Xbox Series X bestens geeignet sind.



So lange gilt die Aktion: Bis zum 10. März 2021 um 12 Uhr MEZ und solange der Vorrat reicht, könnt ihr dank eines Gutscheins 50 Euro auf ausgewählte 4K TVs sparen.



So funktioniert es: Legt einfach einen der Fernseher der Aktionsseite in den Warenkorb. Nutzt dann beim Bestellvorgang den Gutscheincode TV50 um einen Rabatt in Höhe von 50 Euro zu erhalten.

4K-Fernseher im Angebot bei ao

LG OLED55CX9LA: 4K TV für PS5 & Xbox Series X

Sehr guter Preis: Bei ao.de bekommt ihr dank des Gutscheins TV50 den LG OLED55CX9LA 4K-Fernseher für 1.399 Euro. Das ist aktuell einer der besten Preise für den TV.



Das erwartet euch: Der LG OLED55CXLA verfügt über HDMI 2.1 und bietet damit bis zu 120 Hz bei 4K. Dazu hat er mit ALLM, VRR und einem niedrigen Input-Lag alles, was ihr für die PS5 und Xbox Series X braucht.



Außerdem ist der LG OLEDCX9LA ein hervorragender 4K TV. Das Bild ist dank OLED herausragend und durch den Alpha-9-Prozessor der dritten Generation erwartet euch eine sehr gute Leistung.

Diese Eigenschaften besitzt der OLED 4K TV:

HDMI 2.1 (mit 40 statt 48 Gbit/s)

Bildwiederholfrequenz bis zu 120 Hz

Input-Lag mit 7 ms (VRR) und 14 ms ohne VRR

AMD FreeSync & Nvidia G-Sync

Spitzenhelligkeit von ca. 680 bis 800 cd/m2

HGiG-Unterstützung

ALLM, VRR

Dolby Vision IQ

HDR10 Pro

HLG

Dolby Atmos

webOS 5.0

LG OLED55CX9LA 4K TV bei ao.de kaufen

Samsung Q80T 4K TV mit HDMI 2.1

Im Angebot bei ao.de kostet der Samsung GQ55Q80T 4K-Fernseher nur noch 1.129 Euro. Das ist aktuell der zweitbeste Preis laut idealo.de.



HDMI 2.1 ist vorhanden: An Port 4 der HDMI-Eingänge gibt es einen HDMI 2.1-Anschluss. Damit ist der 4K TV in der Lage 120 FPS bei 4K wiederzugeben und ist somit für PS5 und Xbox Series X geeignet.

Der 4K-Fernseher aus dem Jahr 2020 bietet mit der QLED-Technik zudem eine sehr gute Farbwiedergabe und besitzt Full Array Local Dimming, sowie eine sehr hohe Spitzenhelligkeit. Der Input Lag fällt mit 10 ms ebenfalls sehr niedrig aus.

Samsung Q80T mit 55 Zoll 4K TV bei ao.de kaufen

4K-Fernseher im Angebot bei ao