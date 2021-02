In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay bekommt ihr heute den PS4-Hit Marvel's Spider-Man für nur 11,11 Euro. Der Versand ist kostenlos, Verkäufer ist der Medion Shop mit 99,7 Prozent positiven Bewertungen. Es gibt keine offiziellen Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig ist. Vermutlich läuft es einfach so lange, bis die Vorräte aufgebraucht sind, was zu diesem Preis sehr schnell der Fall sein könnte. Hier kommt ihr zum Deal:

Was bietet Marvel's Spider-Man?

Marvel's Spider-Man ist neben Horizon: Zero Dawn einer der ganz großen Open-World-Hits für die PS4 und zugleich eines der besten Superheldenspiele überhaupt. Das Gefühl, an Fäden von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen, hat das Entwicklerstudio Insomiac (Ratchet & Clank, Sunset Overdrive) hervorragend umgesetzt.

Das Kampfsystem funktioniert sehr ähnlich wie in der Batman-Arkham-Reihe und gewinnt durch zahlreiche Spezialfähigkeiten an Komplexität. Während die Hauptmissionen spektakulär in Szene gesetzt sind, folgen die Nebenmissionen ein bisschen zu sehr den üblichen Open-World-Schemata. Mehr erfahrt ihr im großen GamePro-Test:

156 7 Mehr zum Thema Marvel's Spider-Man im Test - Eine Open World im Höhenrausch

