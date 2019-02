MAX & DreamHack Leipzig 2019 - Aus Casemodding wird Cakemodding: Der Lancer-Schöpfer bei Cakexplosion

Glücklich ist der, der auf der LAN-Party nicht nur Pizza, sondern auch Kuchen dabei hat - in dem Fall alle Besucher der DreamHack Leipzig 2019, denn wir sind mit Cakexplosion vor Ort! Und es wird nicht nur irgendein Kuchen, sondern ein Casemodding-Experiment.

Wir haben uns für den 16. Februar von 19 bis 21 Uhr Ali »THE CRE8OR« Abbas in die Show geholt, der mit seinen neuesten Kreationen zu Vikings und dem Imperium Romanum auch an den Casemodding-Wettbewerben auf der DreamHack teilnimmt.

Zwei Stunden lang werden Ali und unsere Kuchenkönigin Tony genau wie beim Umbau eines PCs versuchen, ihrer Vision vom perfekt gemoddeten Kuchen so nah wie möglich zu kommen - epische Unfälle und brennende Tortenringe sind allerdings nie zu 100 Prozent ausgeschlossen.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Casemodding & Cakexplosion auf der DreamHack

Wann? Samstag, 16. Februar, 15 bis 16 Uhr (Casemodding) & 19 bis 21 Uhr (Cakexplosion)

Wo? Auf Twitch, YouTube & live in Leipzig

Wie ist das Leben als Casemodder?

Kurz vorher, von 15 bis 16 Uhr, wollen wir mit Ali außerdem darüber sprechen, wie das Leben als Casemodder aussieht, vor allem, wenn regelmäßig so aufwändige Projekte wie seine umgesetzt werden wollen. Preise verdienen sich schließlich nicht von allein!

Kann man vom Casemodding leben? Wie viel Zeit liegt zwischen der ersten Vision und dem fertigen Rechner? Was war der spektakulärste Fehlschlag, den Ali je erleiden musste? Wer sich fürs Thema Casemodding interessiert, wird am Samstag also auf jeden Fall auf seine Kosten kommen!

Wir sind vom 15. Bis 17. Februar auf der DreamHack Leipzig 2019, außerdem sind wir offizieller Medienpartner der Mega-LAN. Wenn ihr Natascha, Michi, Daniel und den Rest unseres Teams live sehen wollt, könnt ihr also auch an unserem Stand vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns auf Twitch oder YouTube

