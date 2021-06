Als Teil der großen MediaMarkt-Wiedereröffnungsaktion gibt es gerade Direktabzug auf viele Produkte wie Smartphones, Gaming-Zubehör und 4K-Fernseher. 4K-TVs von LG sind beispielsweise um 15 Prozent reduziert, was in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. Einer davon ist der 75 Zoll große LG 75UP75009, den ihr für 798,15 Euro statt 939 Euro bekommen könnt. Die Aktion läuft nur noch bis morgen. Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen, der Versand ist in diesem Fall kostenlos. Hier geht's zum Deal:

LG 75UP75009 (4K, 75 Zoll) statt 939€ für 798,15€ bei MediaMarkt

Der LG 75UP75009 ist erst seit April im Handel und damals zum Preis von 1.499 Euro gestartet. So günstig wie aktuell bei MediaMarkt gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie. Nach Angaben von Idealo wäre MediaMarkt aktuell sogar mit dem normalen Preis von 939 Euro der günstigste Anbieter, wenn man bei den Preisen anderer Händler die Versandkosten einberechnet.

Was bietet der LG UP75009?

Der LG UP75009 ist ein erst kürzlich erschienener 4K-Fernseher der unteren Preisklasse, der trotz seines geringen Preises solide Qualität bietet, aber nicht sehr viele Extras enthält. Der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels vergleichsweise gering, dafür ist die Blickwinkelabhängigkeit nicht so hoch wie bei vielen Fernsehern mit VA-Panel. Außerdem kann der LG UP7500, wie alle aktuellen LG-TVs, mit seinem zuverlässigen und komfortabel zu bedienenden Betriebssystem punkten, das guten App-Support liefert. Das ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich.

Als Gaming-Fernseher ist der LG UP75009 aufgrund seines Input Lags von rund 10 ms bei 60 Hz gut geeignet. Ein 120-Hz-Display bekommt ihr zu diesem Preis aber nicht, dementsprechend verfügt der LG UP75009 auch nicht über HDMI 2.1.

