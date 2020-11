Auch wenn der Black Friday vorbei ist, laufen die PlayStation-Angebote bei MediaMarkt noch weiter, und zwar mindestens bis zum Ende der Black Friday Week am Sonntag um 18 Uhr. Allerdings: Ein paar Angebote sind schon jetzt ausverkauft. Das gilt beispielsweise für einige der PS4- und PSVR-Bundles. In diesem Artikel stellen wir euch kurz die besten Deals vor, die ihr aktuell noch bekommen könnt. Wer lieber selbst nachsehen möchte, findet die Angebote hier:

MediaMarkt Black Friday: Zu den PlayStation-Angeboten

PS4-Spiele: Last of Us 2, Ghost of Tsushima und mehr

Vor allem unter den Spiele-Deals gibt es noch eine große Auswahl. Unter den Angeboten finden sich einige der größten PlayStation-Exklusivhits des Jahres, wie The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Dreams und Nioh 2. Hier einige Beispiele:

Dualshock 4 im Angebot

Auch beim Dualshock 4 gibt es noch Vorrat: den PS4-Controller könnt ihr in verschiedenen Farben zum Preis von 39,96 Euro bekommen. Alternativ gibt's den Dualshock 4 auch im Bundle mit FIFA 21 für 73,10 Euro. Dieser Deal gilt allerdings nur für die schwarze Variante.

PS4-Controller Dualshock 4 (verschiedene Farben) statt 59,32€ für 39,96€

Sony Dualshock 4 Controller + FIFA 21 statt 95,06€ für 73,10€

PS4-Bundles

Bei den PS4-Bundles hat hingegen bereits der Schwund eingesetzt, etwa die Hälfte der Angebote ist schon ausverkauft. Es sind aber noch ein paar Bundles mit den Spielen Ghost of Tsushima, FIFA 21 und The Last of Us 2 übrig. In letzterem Fall handelt es sich immerhin um eine Limited Edition der PS4 Pro.

PS5-Neuheiten

Zusätzlich findet ihr in der Aktion noch eine kleine Liste mit PS5-Neuheiten. Hierbei handelt es sich nicht direkt um Sonderangebote, sondern eher um eine Erinnerung daran, was ihr jetzt schon für die neue Konsole kaufen könnt. Hier eine Auswahl:

Mehr vom Black Friday bei MediaMarkt

Natürlich laufen bei MediaMarkt derzeit noch zahlreiche weitere Angebote. Das Black Friday Weekend dauert noch bis 18 Uhr am Sonntag. Zum Cyber Monday dürfte es dann nochmal neue Deals geben. Zur Übersicht über die aktuellen Angebote kommt ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Angeboten des Black Friday Weekend