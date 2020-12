Gestern Abend hat MediaMarkt eine umfangreiche Weihnachtsversion seiner Breaking Deals gestartet. Bis zum 28. Dezember gibt es zahlreiche Produkte aus den verschiedensten Bereichen im Angebot, zum Beispiel Kameras, Festplatten, Laptops, Tablets und diverse Haushaltsgeräte. Natürlich sind auch einige Fernseher dabei. Zwei der Highlights unter den TV-Angeboten sehen wir uns in diesem Artikel näher an. Falls ihr lieber gleich zu den Angeboten möchtet, findet ihr sie hier:

MediaMarkt Breaking Deals: Zu den Angeboten

TCL P618 mit 75 Zoll

Den TCL 618 mit 75 Zoll gibt es bei MediaMarkt gerade zum recht günstigen Preis von 798,35 Euro (UVP: 1.199 Euro). Preisvergleiche sind in diesem Fall schwierig, weil es dieses spezielle Modell fast nur bei MediaMarkt gibt. Der ungefähr gleichwertige TCL P616 mit 75 Zoll, den es bei Otto gerade im Angebot gibt, kostet dort beispielsweise immerhin noch 899 Euro.

TCL P618 (4K, 75 Zoll) für 798,35€ (UVP: 1.199€)

Beim TCL P618 handelt es sich um ein Modell aus 2020, das trotz des niedrigen Preises eine recht gute Bildqualität liefert. Das liegt unter anderem am guten Kontrast des VA-Panels und an der gleichmäßigen Ausleuchtung des Displays durch Direct-LED-Beleuchtung. Wie üblich zu diesem Preis gibt es aber nur ein 60-Hz-Display, was gerade bei so großen Bildschirmen nicht optimal ist.

Die Lautsprecher sind mit einer Leistung von 30 Watt etwas kraftvoller, als man es in dieser Preisklasse erwarten kann. Zum Input Lag liegen uns leider keine genauen Daten vor, doch liegt dieser bei Fernsehern von TCL normalerweise nicht über dem fürs Gaming zufriedenstellenden Bereich von 20 bis 25 ms. Bei einigen neueren Modellen wurde er sogar auf sehr niedrige 10 ms abgesenkt.

8K-Fernseher von LG für 999,17 Euro

Mit dem 55 Zoll großen LG NANO959 könnt ihr gerade einen 8K-Fernseher für 999,17 Euro (UVP: 2.299 Euro) bekommen. Ein Fernseher mit dieser Auflösung zu einem Preis von weniger als 1.000 Euro ist eine Seltenheit. Allerdings ist das auch mit Einsparungen verbunden. So hat das Modell lediglich ein 60-Hz-Display. Obwohl der LG NANO959 über HDMI 2.1 verfügt, um 8K 60 fps zu ermöglichen, ist somit Gaming bei 4K 120 fps nicht möglich.

LG NANO959 (8K, 55 Zoll) für 999,17€ (UVP: 2.299€)

Ansonsten liefert der LG NANO959 eine gute Bildqualität dank NanoCell-Technologie zur besseren Farbdarstellung und Full Array Local Dimming. Der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels etwas niedrig, dafür ist das Bild weniger blickwinkelabhängig. Aufgrund des nur schwach reflektierenden Bildschirms eignet sich das Modell zudem gut fürs Fernsehen bei hellem Tageslicht. Außerdem wir ein starkes 2.2-Soundsystem mit 40 Watt geboten.

Weitere TV-Angebote (Auswahl):