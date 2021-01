MediaMarkt hat auch diese Woche wieder seine Breaking Deals gestartet, die stets von Mittwochabend bis Montag laufen. Diesmal findet ihr unter den Angeboten unter anderem Kopfhörer, Kameras, Festplatten (SSD und HDD), Haushaltsgeräte und einige Fernseher. Eines der Highlights unter den TV-Angeboten stellen wir euch in diesem Artikel vor. Falls ihr selbst die Breaking Deals durchstöbern möchtet, findet ihr die Übersicht hier:

MediaMarkt Breaking Deals: Zu den Angeboten

Philips PUS6724 mit 70 Zoll und Ambilight

Den 70 Zoll großen Philips 70PUS6724 bekommt ihr in den Breaking Deals für 749 Euro (UVP: 1.299 Euro). Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt damit derzeit der günstigste Anbieter. Zwar ist Amazon in der Theorie mit dem Preis mitgezogen, hat den Fernseher tatsächlich aber gar nicht auf Lager. Auch vergleichbare Modelle kosten derzeit deutlich mehr. Den Philips PUS6704 mit 70 Zoll gibt es beispielsweise erst ab 869 Euro.

Philips 70PUS6724 (4K, 70 Zoll, Ambilight) für 749 Euro (UVP: 1.299€)

Beim Philips PUS6724 handelt es sich um ein Modell aus 2019. Das Alter spielt in diesem Fall kaum eine Rolle, in dieser Preisklasse hat es im letzten Jahr bei Philips keine große Weiterentwicklung gegeben. Die 70-Zoll-Version verwendet ein VA-Panel mit hohem Kontrast, was die Bildqualität gerade in dunklen Szenen stark verbessert. Dafür ist das Bild stärker blickwinkelabhängig als bei IPS-Panels.

Das spektakulärste Feature des Philips PUS6724 ist Ambilight, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, um für passende Atmosphäre im Raum zu sorgen und den Bildschirm noch größer erscheinen zu lassen. Mit einem Input Lag von rund 20 ms ist der PUS6724 zudem recht gut als Gaming-Fernseher geeignet, auch wenn aktuelle Modell von Samsung oder LG etwas schneller reagieren. Wie in der Preisklasse üblich, gibt es aber lediglich ein 60-Hz-Display.

Philips 70PUS6724 (4K, 70 Zoll, Ambilight) für 749 Euro (UVP: 1.299€)

Weitere TV-Angebote in den MediaMarkt Breaking Deals (Auswahl):

MediaMarkt Breaking Deals: Zu den Angeboten