Bei MediaMarkt laufen noch bis 20 Uhr am Sonntag die Club-Tage, in denen Club-Mitglieder 5 bis 15 Prozent Rabatt auf fast alles bekommen. Das gilt nicht nur für Fernsehern, Smartphones, Laptops und diverse Haushaltsgeräte, sondern natürlich auch für Artikel aus dem Gaming-Bereich. Auf Videospiele (außer Downloadcodes) gibt es generell 10 Prozent Rabatt, den Großteil der Gaming-Hardware (ausgenommen Konsolen) gibt es sogar 15 Prozent günstiger, was unter anderem bei den Controllern zu günstigen Preisen führt. Hier geht's zur Aktion:

MediaMarkt Club-Tage: Zur Aktion

Den Rabatt bekommen, wie gesagt, nur Mitglieder im MediaMarkt Club. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, die Anmeldung geht schnell. Neben exklusiven Angeboten beinhaltet die Clubmitgliedschaft weitere Vorteile wie längere Umtauschfristen. Alle wichtigen Infos findet ihr hier:

MediaMarkt Club: Infos & Anmeldung

Sony DualSense PS5-Controller

Bei den PS5-Controllern gibt es bei MediaMarkt gerade die beliebte Version des DualSense in Midnight Black am günstigsten. Die weiße Version ist kaum teurer, für die rote zahlt ihr hingegen deutlich mehr:

Nintendo Switch Pro Controller & Joy-Con

Den Nintendo Switch Pro Controller gibt es für 49,29 Euro statt 57,99 Euro. Bei den Joy-Con Controllern variiert der Preis je nach Farbe ein wenig. Die günstigste Version in Blau und Gelb bekommt ihr für 56,09 Euro statt 65,99 Euro. Am teuersten ist derzeit die Zelda Skyward Sword HD Edition, die statt 69,99 Euro noch 59,49 Euro kostet.

Xbox Series Controller

Bei Microsofts Controllern für Xbox Series und Xbox One gibt es sogar die gerade erst erschienene Aqua Shift Special Edition günstiger, nämlich für 55,24 Euro statt 64,99 Euro. Aber natürlich sind auch andere Modelle reduziert:

