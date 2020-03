Die ganz großen Sales sucht man als PS4-Spieler gerade vergeblich, aber wer sich ein bisschen durch das Sortiment der Händler wühlt, kann trotzdem auf einige Schnäppchen stoßen. Bei MediaMarkt beispielsweise könnt ihr den einen oder anderen PS4-Geheimtipp schon für knapp 5 Euro bekommen. Wir haben hier ein paar der besten Angebote herausgesucht:

Valkyria Chronicles 4

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Das Rundenstrategiespiel Valkyria Chronicles 4 schickt uns wie seine Vorgänger in einen fiktiven, aber eng an den Zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt. Der hübsche, in hellen Farben gehaltene Anime-Stil ändert dabei nichts daran, dass die komplexe Story auch die dunkelsten Seiten des Krieges zum Vorschein bringt. Unsere Einheiten ziehen wir nach wie vor ähnlich wie in einem Third-Person-Shooter übers Schlachtfeld.

Valkyria Chronicles 4 statt 18,99 Euro für 4,99 Euro

SteamWorld Dig 2

GamePro-Wertung: 87 Punkte

In SteamWorld Dig 2 erkunden wir erneut die tiefen Minenschächte einer niedlichen, von Robotern bevölkerten Welt, lösen Rätsel, sammeln Ressourcen und beschaffen uns neue Ausrüstungen, um uns noch weiter in die Tiefe graben zu können. Im Vergleich zum Vorgänger wurde nicht zuletzt bei den Schauplätzen kräftig nachgebessert: Höhlen mit riesigen Pilzen, lavageflutete Canyons oder Aztekentempel sorgen für reichlich Abwechslung.

SteamWorld Dig 2 für 4,99 Euro

Bridge Constructor Compilation

GamePro-Wertung: 82 Punkte (Bridge Constructor Portal)

Mit der Bridge Constructor Portal Compilation bekommt man gleich drei Spiele für 4,99 Euro. Neben dem Original sind auch die Ableger Stunts und Portal enthalten. Gerade im letztgenannten Titel wird das Brückenbauen besonders knifflig, da wir es hier mit ungewöhnlichen Herausforderungen wie Säurebecken und tödlichen Laserbarrieren zu tun bekommen. Portal-Fans können sich außerdem auf ein Wiedersehen mit der KI GLaDos freuen.

Bridge Constructor Compilation für 4,99 Euro

Project Highrise: Architect's Edition

In Project Highrise ziehen wir gigantische Wolkenkratzer hoch, verwalten sie und kümmern uns dabei um das Wohl der Mieter und zugleich um unseren Gewinn. Von der Anordnung der Räume über die Einrichtung bis hin zur Stromversorgung liegt dabei alles in unseren Händen. Schnell müssen wir dabei erkennen, dass eine Menge nötig ist, um das komplexe System am Laufen zu halten.

Project Highrise: Architect's Edition für 4,99 Euro

Flipping Death

GamePro-Wertung: 78 Punkte

In Flipping Death übernehmen wir die Urlaubsvertretung für niemand geringeren als den Tod. Dabei wechseln wir zwischen der Welt der Toten und der der Lebenden und schlüpfen in fremde Körper. Das Adventure mit gelegentlichen Jump&Run-Abschnitten ist spielerisch eher simpel, überzeugt aber durch seinen tollen Grafikstil, seine Charaktere und seinen absurden Humor.

Flipping Death für 4,99 Euro

The Surge: Augmented Edition

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Das deutsche Studio Deck 13 hatte sich mit Lord of the Fallen schon einmal an einem Titel im Dark-Souls-Stil versucht, der zweite Anlauf gelang mit The Surge aber ein ganzes Stück besser. Das liegt nicht nur am kreativeren Science-Fiction-Szenario, sondern auch an eigenständigen Gameplay-Ideen wie dem Attackieren bestimmter Gliedmaßen, das den Kämpfen zusätzliche taktische Tiefe verleiht.

The Surge: Augmented Edition für 4,99 Euro

Höhere Versandkosten bei Ab-18-Titeln: Bei erst ab 18 freigegebenen Titeln wie The Surge fallen bei MediaMarkt leider höhere Versandkosten von 4,99 Euro an. Normalerweise kostet der Versand 1,99 Euro.

Weitere PS4-Spiele für 4,99 Euro:

