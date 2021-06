Bei MediaMarkt läuft gerade eine große Wiedereröffnungsaktion, in der es Direktabzug auf viele verschiedene Produktkategorien gibt, beispielsweise 4K-Fernseher oder Samsung-Smartphones. Die Aktion läuft noch bis Sonntag. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

MediaMarkt: Große Wiedereröffnungsaktion mit Direktrabatten

Auch auf Controller gibt es Rabatt, nämlich 15 Prozent. Das führt in einigen Fällen zu ziemlich günstigen Preisen. Hier ein paar Beispiele:

Sony DualSense

Den Sony DualSense bekommt ihr in verschiedenen Farben günstiger. Für die weiße Standard-Version zahlt ihr 55,24 Euro, für die neue schwarze Variante 59,49 Euro. Die rote Version ist am teuersten, sie gibt es für 63,74 Euro statt 74,99 Euro. In allen drei Fällen ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Anbieter.

Nintendo Switch Joy-Con

Auch bei den Joy-Con Controller variieren die Preise je nach Farbe. Am günstigsten ist die Version in Blau und Neon-Gelb, deren Preis von 62,99 Euro auf 53,54 Euro sinkt. So günstig gibt es die Controller laut Vergleichsportalen gerade nirgendwo sonst. Die meisten anderen Versionen kosten regulär 68,99 Euro, durch die 15 Prozent Direktabzug sinkt der Preis hier auf 58,64 Euro.

Nintendo Switch Joy-Con 2er-Set ab 53,54€

Nintendo Switch Pro Controller

Falls euch die Joy-Con Controller nicht reichen und ihr lieber einen richtigen Controller haben wollt, der besser in der Hand liegt, könnt ihr für 50,99 Euro statt 59,99 Euro den Nintendo Switch Pro Controller bekommen. Auch hier ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen gerade am günstigsten.

Nintendo Switch Pro Controller statt 59,99€ für 50,99€

Microsoft Xbox Series Controller

Die günstigste Version des Xbox Series Controllers bei MediaMarkt ist momentan die Variante in Blau. Hier sinkt der Preis durch den Direktabzug von 57,99 Euro auf 49,29 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist das der momentan günstigste Preis für den Controller, unabhängig von der Farbe. Die meisten anderen Varianten des Xbox Series Controllers kosten bei MediaMarkt regulär 59,99 Euro und mit Rabatt 50,99 Euro. Zumindest die schwarze Version gibt es bei Amazon ein bisschen günstiger, nämlich für 49,99 Euro.

Microsoft Xbox Series Controller ab 49,29€ bei MediaMarkt

Microsoft Xbox Elite Controller Series 2

Wenn euch der gewöhnliche Xbox Series Controller nicht gut genug ist, könnt ihr stattdessen zum Elite Series 2 greifen. Dieser verfügt über vier Paddels auf der Unterseite. Außerdem könnt ihr bei ihm per App die Sensitivität der Sticks und Trigger einstellen. Beim normalen Xbox Series Controller ist nur die Umbelegung der Buttons möglich. Den Elite Series 2 bekommt ihr durch den Rabatt für 152,99 Euro statt 179,99 Euro. Damit ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen gerade sogar mit deutlichem Abstand am günstigsten.

Microsoft Xbox Elite Controller Series 2 statt 179,99€ für 152,99€ bei MediaMarkt