MediaMarkt hat eine große neue Gutscheinheft-Aktion gestartet, in der es bis zum 16. Januar unter anderem 4K-Fernseher, Laptops und Smartphones günstiger gibt. Auch einige Gaming-Deals sind mit dabei. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Highlight: LG NANO866 mit HDMI 2.1

Unter anderem gibt es im MediaMarkt-Gutscheinheft 10 Prozent Direktabzug auf viele LG NanoCell-TVs. Ein Highlight ist der LG NANO866PA, den es dadurch in der Größe 55 Zoll schon für 665,99 Euro gibt. Laut Vergleichsplattformen war sowohl dieses Modell als auch der sehr ähnliche LG NANO869PA seit dem Black Friday nicht mehr so günstig zu bekommen.

Gaming: Der LG NANO866PA ist eine Variante des LG NANO86 aus 2021. Er ist einer der günstigsten 4K-Fernseher auf dem Markt, die HDMI 2.1 und ein 120-Hz-Display bieten. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist deshalb Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Der Input Lag fällt mit circa 5 bis 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. Auch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden unterstützt. Der LG NANO866PA ist also sehr gut fürs Gaming geeignet.

Bild: Bei der Bildqualität gehört der LG NANO86 zur Mittelklasse. Der Kontrast des IPS-Panels ist eher niedrig, dafür ist das Bild aber auch nicht so stark vom Blickwinkel abhängig. Im Vergleich zu den günstigeren Modellen aus LGs UP-Reihe punktet er nicht nur durch das 120-Hz-Display, sondern auch durch die NanoCell-Beschichtung, die für bessere Farbdarstellung sorgt. An teurere Modelle kommt er aber auch wegen der eher niedrigen Spitzenhelligkeit nicht heran.

Weitere TV-Angebote im MediaMarkt-Prospekt

Im MediaMarkt-Gutscheinheft gibt es noch viele weitere 4K-Fernseher günstiger. Zum Teil fallen die Rabatte dabei noch höher aus als bei den NanoCell-TVs von LG. Bei bestimmten QLED-TVs von Samsung gibt es beispielsweise einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, der erst im Warenkorb abgezogen wir. Die Liste der reduzierten Modelle findet ihr hier:

Auch auf den LG OLED C17 in 65 Zoll gibt es einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer. Hier eine kleine Auswahl an reduzierten 4K-Fernsehern aus dem aktuellen MediaMarkt-Prospekt: