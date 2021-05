Bei MediaMarkt gibt es gerade ein günstiges Tarifangebot, das neben dem Samsung Galaxy S21 mit 128 GB auch noch die Samsung Galaxy Buds Live als Zugabe enthält. Der Handyvertrag bietet eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie 60 GB LTE im Netz von O 2 . Der monatliche Grundpreis beträgt 39,99 Euro, der einmalige Gerätepreis liegt bei 79 Euro. Hier geht's zum Angebot:

Tarifdeal bei MediaMarkt: Samsung Galaxy S21 + Galaxy Buds Live + 60 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro müsst ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 959,76 Euro bezahlen. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 79 Euro und die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Das ergibt Gesamtkosten von 1.078,75 Euro.

Ersparnis: Das Samsung Galaxy S21 mit 128 GB kostet einzeln bei MediaMarkt 819 Euro. Das ist allerdings ein sehr hoher Preis, ihr könnt das Smartphone beispielsweise bei Amazon schon für 663 Euro finden. Die Samsung Galaxy Buds SM-R180 kosten bei MediaMarkt 149 Euro, bei Amazon gibt es sie aber schon für 88 Euro. Einen Handyvertrag mit 60 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flatrate könnt ihr einzeln ab 29,99 Euro pro Monat plus 39,99 Euro Anschlussgebühr bekommen, also 759,75 Euro in zwei Jahren. Die Gesamtkosten beim Einzelkauf liegen somit bei 1.510,75 Euro. Mit dem Tarifdeal spart ihr also über 400 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S21?

Neben der Unterstützung der 5G-Technologie zeichnet sich das Samsung Galaxy S21 gegenüber seinem Vorgänger vor allem durch den deutlich schnelleren und zugleich auch effizienteren Prozessor aus. Davon abgesehen sind die Unterschiede nicht groß: Ihr bekommt weiterhin 8 GB Arbeitsspeicher und ein hochwertiges AMOLED-Display mit 120 Hz. Die Displayauflösung ist im Vergleich zum Samsung Galaxy S20 allerdings etwas gesunken, von 3.200 x 1.440 Pixeln auf 2.400 x 1.080 Pixel.