Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn bekommt ihr gerade die Joy-Cons für die Nintendo Switch günstiger, nämlich für 56,69 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 Euro. Laut Produktseite müssten dazu noch 4,99 Euro Versandkosten hinzukommen, in der Praxis wurden uns diese aber nicht berechnet. Falls ihr weniger Glück habt, könnt ihr die Lieferkosten noch immer vermeiden, wenn ihr die Joy-Cons zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt. Hier geht's zum Angebot:

Nintendo Switch Joy-Cons für 56,69€ (UVP: 79,99€) bei MediaMarkt

Nintendo Switch Joy-Cons für 56,69€ (UVP: 79,99€) bei Saturn

Das Angebot gilt nur für die Version in Neon-Rot und Neon-Blau. Beide Händler machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange es gültig ist.

Übrigens hat Amazon seinen Preis inzwischen an die Konkurrenz angepasst und bietet die Joy-Cons in Neon-Rot und Neon-Blau ebenfalls für 56,69 Euro an. Allerdings hat der Händler sie gerade gar nicht auf Lager. Falls ihr lieber hier bestellt, müsst ihr daher laut Produktseite bis April auf die Lieferung warten. Bei MediaMarkt und Saturn hingegen könnt ihr mit einer Lieferung in drei bis vier Tagen rechnen.

Nintendo Switch Joy-Cons für 56,69€ (UVP: 79,99€) bei Amazon

Super Mario Tag bei MediaMarkt

MediaMarkt hat gerade außerdem den Super Mario Tag ausgerufen. In der Aktion findet ihr nicht nur Switch-Spiele wie Super Mario 3D All-Stars oder Mario Kart Live: Home Circuit. Auch Switch-Zubehör im Mario-Stil gibt es günstiger, von entsprechend gestalteten Controllern und Lenkrädern bis hin zu Tragetaschen und Ladestationen.

Außerdem gibt es Mario-Spielzeug im Angebot. Vor allem die Anzahl an LEGO-Bausätzen mit Mario-Thema ist recht ansehnlich, aber auch das Carrera RC Mario Kart ist dabei. Die Übersicht über die Deals der Aktion findet ihr hier:

Super Mario Tag bei MediaMarkt: Zu den Angeboten