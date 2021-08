Nur noch bis morgen läuft bei MediaMarkt der WSV (was in diesem Fall für Wahnsinns-Schnell-Verkauf steht), in dem ihr neben vielen weiteren Angeboten wie Laptops, PCs und Haushaltsgeräten bis zu 300 Euro Direktabzug auf 4K-Fernseher bekommt. Das führt zwar nicht in allen, aber doch in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen. Die Übersicht über alle Deals des WSV findet ihr hier:

Den Direktabzug, der erst im Warenkorb einberechnet wird, gibt es bei fast allen verfügbaren 4K-Fernsehern im Sortiment von MediaMarkt, allerdings erst ab einem Kaufpreis von 599 Euro aufwärts. Die Höhe des Rabatts richtet sich nach dem Preis:

ab 599 €: 70 € Direktabzug

ab 799 €: 90 € Direktabzug

ab 999 €: 150 € Direktabzug

ab 1.499 €: 200 € Direktabzug

ab 1.999 €: 300 € Direktabzug

Hier stellen wir euch ein paar der besten Angebote vor, die noch nicht ausverkauft sind:

Sony XH9005 mit 55 Zoll für 709€

Den Sony XH9005 bekommt ihr unter anderem in der Größe 55 Zoll günstiger, durch den Direktabzug sinkt der Preis von 799 Euro auf 709 Euro. Damit ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen derzeit mit deutlichem Abstand am günstigsten.

Sony XH9005 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 799€ für 709€ bei MediaMarkt

Der Sony XH9005 verfügt über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, mit denen Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist. Allerdings hat er bei Farbauflösung Chroma 4:4:4 Probleme bei der Darstellung von 4K 120 fps. Trotzdem bietet er ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufgrund seiner hohen Bildqualität, die er unter anderem dem kontrastreichen VA-Display und Full Array Local Dimming verdankt. Außerdem ist der Input Lag mit 7 ms bei 120 Hz und 15 ms bei 60 Hz sehr niedrig.

Philips PUS7805 mit 75 Zoll und Ambilight

Den Philips PUS7805 in der Größe 75 Zoll bekommt ihr durch den Direktabzug schon für 909 Euro statt 1.059 Euro. Nach Angaben von Idealo gibt es den mit Ambilight ausgestatteten 4K-Fernseher gerade nirgendwo sonst für weniger als 1.029 Euro, und zwar auch dann nicht, wenn man den sehr ähnlichen Philips PUS7855 in der Vergleich einbezieht.

Philips 75PUS7805 (4K, 75 Zoll, Ambilight) statt 1.059€ für 909€ bei MediaMarkt

Der Philips PUS7805 beeindruckt vor allem durch das Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, was gerade bei Fernsehabenden in dunklen Räumen sehr eindrucksvoll wirkt. Ansonsten bietet der Philips PUS7805 eine für den Preis gute, aber nicht sonderlich beeindruckende Qualität. Mit dem Sony XH9005 kann er beispielsweise nicht mithalten. Der Input Lag liegt bei rund 20 ms im Gaming-Modus.

LG OLED C17 mit bis zu 300€ Rabatt

Der LG OLED C17 aus 2021 zählt wie schon sein Vorgänger LG OLED CX zu den beliebtesten OLED-TVs auf dem Markt. Die 55-Zoll-Verson bekommt ihr durch den Direktabzug 200 Euro günstiger und somit für 1.299 Euro. Bei der 65-Zoll-Variante beträgt der Rabatt 300 Euro, ihr zahlt dadurch noch 1.699 Euro.

LG OLED 65C17 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.999€ für 1.699€ bei MediaMarkt

Der LG C17 bietet eine hervorragende Bildqualität, unter anderem aufgrund der OLED-Technologie mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Auch fürs Gaming ist der LG OLED C17 sehr gut geeignet, mit vier problemlos funktionierenden HDMI-2.1-Anschlüssen, VRR-Unterstützung und einem Input Lag von rund 5 ms bei 120 Hz und circa 10 ms bei 60 Hz.

Weitere TV-Angebote im WSV bei MediaMarkt (Auswahl):

