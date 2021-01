In der Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt gibt es schon seit dem 2. Januar eine ganze Reihe von 4K-Fernsehern von LG, Sony und Samsung im Angebot. Einige Deals sind bereits ausverkauft. Bevor die Aktion um 9 Uhr morgens am 13. Januar endet, wollen wir euch noch einmal an die besten Angebote erinnern, die noch übrig sind. Die Übersicht über alle TV-Angebote im Gutscheinheft findet ihr hier:

MediaMarkt Gutscheinheft: Zu den TV-Angeboten

Beachtet dabei bitte: Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen! Auf der Übersichtsseite sowie auf den Produktseiten seht ihr also noch den normalen Preis.

LG OLED BX mit 55 Zoll und HDMI 2.1

Eines der attraktivsten Angebote, gerade für Gamer, ist der LG OLED BX, den ihr in der Gutscheinheft-Aktion für 1.095,65 Euro statt 1.289 Euro bekommt. Der 4K-Fernseher bietet sehr hohe Bildqualität dank tiefem Schwarz und unendlich hohem Kontrast. Außerdem besitzt er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die 120 fps bei 4K-Auflösung mit der PS5 und der Xbox Series X möglich ist. Auch der Input Lag fällt mit circa 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

LG OLED BX (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.289€ für 1.095,65€

LG 49NANO867 mit HDMI 2.1 für 594,15 Euro

Falls ihr es gerne etwas günstiger hättet, aber nicht auf HDMI 2.1 verzichten wollt, könnt ihr euch den LG NANO867 in der Größe 49 Zoll für 594,15 Euro statt 699 Euro holen. Auch dieses Modell besitzt zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und einen niedrigen Input Lag von 6 ms bei 120 Hz. Bei der Bildqualität ist es dem LG OLED BX allerdings deutlich unterlegen. Gerade der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels vergleichsweise niedrig. Immerhin sorgt die NanoCell-Beschichtung für verbesserte Farbdarstellung.

LG 49NANO867 (4K, 49 Zoll, HDMI 2.1) statt 699€ für 594,15€

Weitere noch verfügbare TV-Angebote (Auswahl):

Weitere Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft

Das MediaMarkt-Gutscheinheft hat noch mehr zu bieten als nur 4K-Fernseher. Unter anderem sind auch Smartphones, Tablets, Kameras, diverse Haushaltsgeräte und auch ein paar Gaming-Deals mit dabei. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

MediaMarkt Gutscheinheft-Aktion: Alle Angebote