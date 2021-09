Nur noch bis 20 Uhr laufen bei MediaMarkt die Club-Tage, in denen Club-Mitglieder fast das gesamte Sortiment des Händlers günstiger bekommen. Das gilt natürlich auch für 4K-Fernseher. Eines der Highlights ist hier der Sony XH9077 in der Größe 65 Zoll. Mit einem Preis von 888 Euro ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen ohnehin schon der günstigste Anbieter, Club-Mitglieder bekommen aber nochmal 10 Prozent Rabatt zusätzlich und zahlen damit nur noch 799,20 Euro. Nach Angaben von Idealo gab es weder dieses noch ähnliche Modelle wie den XH9005 oder XH9096 in dieser Größe je zuvor so günstig.

Was bietet der Sony XH9077?

Ähnliche Modelle: Der Sony XH9077 ist ebenso wie der XH9005, der XH9096 und der XH9299 eine Variante des Sony XH90 aus dem Jahr 2020. Technisch unterscheiden sich die Modelle kaum voneinander. Der wichtigste Vorteil des XH9077 gegenüber dem weiter verbreiteten XH9005 sind seine flexiblen Standfüße, die sich sowohl mittig als auch außen anbringen lassen.

Bild: Der Sony XH90 bietet für seinen Preis eine erstaunlich hohe Bildqualität, was unter anderem am kontrastreichen VA-Display und Full Array Local Dimming liegt. Letzteres bedeutet, dass der Bildschirm in Zonen eingeteilt ist, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Die Triluminos-Technik sorgt zudem ähnlich wie die QLED-Technik bei Samsung-TVs für bessere Farbwiedergabe. Außerdem verfügt der Sony XH90 über eine Spitzenhelligkeit, die etwa zwei- bis dreimal so hoch ist wie bei 4K-TVs der unteren Preisklasse, was der Darstellung von HDR zugute kommt.

Gaming: Dank seines niedrigen Input Lags von rund 15 ms bei 60 Hz und rund 7 ms bei 120 Hz ist der Sony XH90 sehr gut fürs Gaming geeignet. Er verfügt außerdem über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, mit denen Gaming in 4K bei 120 fps prinzipiell möglich ist. Allerdings gibt es hier Einschränkungen: Bei 4K 120 fps und gleichzeitiger Farbauflösung Chroma 4:4:4. kann es zu Einbußen bei der Bildqualität kommen.

Weitere TV-Angebote der MediaMarkt Club-Tage

Natürlich gibt es zu den Club-Tagen bei MediaMarkt noch viele weitere 4K-Fernseher zu günstigen Preisen. Auf Modelle von Samsung bekommt ihr als Club-Mitglieder 15 Prozent Rabatt, auf fast alle anderen TVs gibt es 10 Prozent. Hier ein paar Beispiele:

Die Übersicht über alle Rabatte und Angebote der Club-Tage findet ihr hier:

