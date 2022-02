Ihr habt aktuell die Möglichkeit euch bei MediaMarkt einen LG 4K-Fernseher für eure PS5 oder Xbox Series X besonders günstig zu kaufen. In diesem Fall kostet der 4K TV sogar gleich wenig wie zuletzt am Black Friday 2021. Entsprechend bietet euch MediaMarkt ein sehr gutes Angebot an.

Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.

LG 65NANO866PA NanoCell 4K TV für PS5 & Xbox Series X

So gut ist das Angebot: Bei MediaMarkt kostet der LG 65NANO866PA 4K-Fernseher im Deal nur 799 Euro. Das ist nicht nur mit Abstand der aktuelle Bestpreis, sondern wie erwähnt der gleiche Preis wie am Black Friday. Im Vergleich zu den nächstbesten Anbietern spart ihr damit rund 150 Euro.

Bereit für PS5 & Xbox Series X: Der 4K-Fernseher von LG ist bestens für die aktuellen Konsolen geeignet. Dank HDMI 2.1 bietet er den nötigen Anschluss, um Gaming in nativem 4K und mit bis zu 120 FPS zu erleben. Des Weiteren unterstützt er VRR und ALLM, wodurch ein flüssiges Spielen mit sehr niedrigem Input-Lag realisiert wird.

Darüber hinaus erwartet euch Dolby Vision, HDR10 Pro und HLG. Der Alpha 7-Prozessor der 4. Generation sorgt zudem insgesamt für eine gute Leistung. Schlussendlich erwartet euch ein gutes Bild und alle Eigenschaften, die es fürs Gaming braucht.

So schneidet er im Test ab: Bei Hifi.de kommen sie zum Fazit, dass der LG NANO866PA ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mit diesem Angebot ist es sogar ein ausgezeichnetes. Dabei loben sie den Smart-TV für seine guten Farben und den breiten Blickwinkel. Auch die sehr gute Ausstattung wird hervorgehoben.

Negativ empfinden sie die niedrige HDR-Helligkeit und das der TV nicht über HDR10+ verfügt. Zudem würden sie sich mehr Local Dimming Zonen wünschen. Insgesamt erwartet euch allerdings ein guter bis sehr guter Fernseher.