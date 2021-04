Bei MediaMarkt gibt es gerade den 65 Zoll großen 4K-Fernseher LG OLED 65BX9 für 1.555 Euro im Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt damit der derzeit günstigste Anbieter. Der Deal gilt nur noch bis Sonntag. Der Versand ist kostenlos.

LG OLED 65BX9 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) für 1.555€ bei MediaMarkt

Was bietet der LG OLED BX9?

Dank der OLED-Technik bietet der LG OLED BX eine hervorragende Bildqualität mit perfektem Schwarz und daraus resultierendem unendlich hohem Kontrast. Dass er im Vergleich zum teureren LG CX über den schwächeren Prozessor verfügt, fällt in der Praxis kaum auf. Der LG CX bietet allerdings auch eine etwas höhere Spitzenhelligkeit, was unter anderem beim Fernsehen in sehr hellen Räumen nützlich ist.

Der LG OLED BX verfügt über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps zumindest prinzipiell möglich ist. Auch durch seinen sehr niedrigen Input Lag von circa 6 ms bei 120 Hz und 15 ms bei 60 Hz ist er hervorragend als Gaming-Fernseher geeignet. Unter anderem aus diesem Gründen ist er die Top-Kaufempfehlung in unserem Vergleich der besten Gaming-Fernseher:

Wie gut ist das Angebot?

Laut Vergleichsplattformen gab es den LG OLED BX9 mit 65 Zoll bislang nur ein einziges Mal günstiger, nämlich etwa zwei Tage lang für einen Preis von 1.499 Euro. Da es nicht mehr lange dauert, bis neue Modelle erscheinen, könnte es sein, dass es demnächst noch günstigere Angebote gibt.

Tendenziell steigen die Preise für 4K-TVs in den letzten Monaten jedoch eher. Aufgrund der hohen Nachfrage sind viele 2020er-Modelle nämlich schon lange ausverkauft, bevor die 2021er erscheinen. Auch der LG OLED BX mit 65 Zoll ist bei vielen Händler wie z.B. Amazon bereits nicht mehr zu bekommen.

Bis die neuen Modelle wieder zu ähnlich günstigen Preisen verfügbar sind, werden nach Release mindestens einige Monate vergehen. Beim LG B1 mit 65 Zoll wird die unverbindliche Preisempfehlung zum Start bei 2.699 Euro liegen. Spektakuläre Verbesserungen im Vergleich zum BX sind bisher nicht angekündigt.

