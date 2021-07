MediaMarkt hat gerade gleich zwei MicroSD-Speicherkarten im Angebot, die gut für den Einsatz in der Nintendo Switch geeignet sind. Für die offiziell lizenzierte Nintendo-Switch-Speicherkarte mit 400 GB bezahlt ihr 55 Euro (UVP: 99 Euro). Die SanDisk Ultra Plus mit ebenfalls 400 GB kostet 39 Euro statt 49,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt in beiden Fällen momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Hier findet ihr die Deals:

SanDisk MicroSD Speicherkarte für Nintendo Switch für 55€ (UVP: 99€)

SanDisk Ultra Plus MicroSD Speicherkarte statt 49,99€ für 39€

Wie gut sind die Speicherkarten für die Nintendo Switch geeignet?

Lesegeschwindigkeit: Eine MicroSD-Speicherkarte für die Nintendo Switch sollte mindestens der UHS Speed Class U1 angehören und eine Lesegeschwindigkeit von 60 MB/s bieten. Diese Bedingung erfüllen beide Karten problemlos. Die lizenzierte Switch-Speicherkarte hat eine maximale Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s, die SanDisk Ultra Plus ist mit 130 MB/s sogar noch etwas schneller. Auf die Ladezeiten der Switch wirkt sich diese Differenz aber kaum aus.

Schreibgeschwindigkeit: Als U3-Speicherkarte hat die lizenzierte Switch-MicroSD eine ziemlich hohe Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s. Sie ist damit sogar zum Aufnehmen von 4K-Videos geeignet. In der Switch bringt eine hohe Schreibgeschwindigkeit jedoch nicht allzu viel. Theoretisch könnt ihr dadurch Spiele schneller installieren. Wie schnell ihr ein Spiel aus dem eShop auf eure Switch bekommt, hängt aber nicht zuletzt von eurer Downloadgeschwindigkeit ab. Wenn es euch sowieso nur auf die Performance im Spiel ankommt, könnt ihr auch zur U1-Karte SanDisk Ultra Plus greifen, die beim Schreiben deutlich langsamer ist.

In unserer Kaufberatung bekommt ihr noch mehr Infos darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet:

