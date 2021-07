MediaMarkt hat heute Abend als Teil des neuen Prospekts eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series gestartet. Die Aktion läuft noch bis zum 3. August und gilt zwar nicht für alle Spiele, aber immerhin für eine ansehnliche Auswahl, in der sich viele aktuelle Titel befinden. Wenn ihr drei der Spiele zusammen in euren Warenkorb legt, bekommt ihr das günstigste umsonst. Hier findet ihr die komplette Auswahl:

MediaMarkt: 3 für 2 mit Spielen für PS4, PS5, Xbox One & Series

Hier ein paar Beispiele aus der Liste:

MediaMarkt verlangt bei Spielen in der Regel 2,99 Euro Versandkosten, bei erst ab 18 freigegebenen Titeln sind es 4,99 Euro. Diese könnt ihr vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

3-für-2-Aktion bei Saturn

Bei Saturn läuft übrigens schon seit einiger Zeit eine sehr ähnliche 3-für-2-Aktion. Hier sind die Angebot online prinzipiell noch bis zum 25. Juli verfügbar, ein paar der Spiele sind allerdings bereits ausverkauft. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Saturn: Zur 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series

Weitere Angebote im neuen MediaMarkt-Prospekt

Die 3-für-2-Aktion ist Teil des neuen MediaMarkt-Prospekts, in dem ihr natürlich noch eine Menge weiterer Sonderangebote findet. Mit dabei sind beispielsweise 4K-Fernseher, Laptops, Smartphones, Soundsysteme und sogar die Nintendo Switch, zu der ihr eines von vier Spielen als Beigabe bekommen könnt. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Neuer Prospekt bei MediaMarkt: Zu den Angeboten