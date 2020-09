MediaMarkt hat heute Abend die Angebote des neuen Prospekts namens "Jetzt-oder-nie-Deals" gestartet. Darin findet ihr unter anderem 4K-Fernseher, Smartphones, Laptops, Kameras und jede Menge Star-Wars-Filme. Die Deals gelten bis zum 6. Oktober. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht. Wer lieber gleich zur Übersicht über alle Angebote der Aktion will, findet diese hier:

TV-Angebote: Von Low Budget bis OLED

Im Prospekt findet ihr eine ansehnliche Auswahl an 4K-Fernsehern, von Low-Budget-Modellen von Grundig und Hisense bis hin zu hochwertigen OLED-TVs von Sony und LG.

Philips 50PUS6704

Eines der günstigeren Modelle ist beispielsweise der 50 Zoll große Philips 50PUS6704. Er besitzt das Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, um für passende Atmosphäre zu sorgen. Mit einem Input Lag, der laut Herstellerangaben bei ca. 20 ms liegt, ist er außerdem gut fürs Gaming geeignet. Laut Vergleichsportalen ist Mediamarkt mit einem Preis von 388,95 Euro gerade der günstigste Anbieter.

Philips 50PUS6704 (4K, 50 Zoll, Ambilight) für 388,95€ (UVP: 599€)

Hisense 50A7300F

Wer es noch etwas günstiger haben möchte, kann auch zum ebenfalls 50 Zoll großen Hisense 50A7300F greifen. Das Modell aus 2020 hat einen Input Lag von unter 20 ms und reagiert damit deutlich schneller auf unsere Eingaben als ältere Hisense-TVs. Bei der Bildqualität unterscheidet er sich kaum vom noch etwas günstigeren A7100F, verfügt aber über das bessere und aktuellere Betriebssystem. Auch in diesem Fall ist laut Vergleichsplattformen gerade niemand so günstig wie Mediamarkt.

Hisense 50A7300F (4K, 50 Zoll) für 330,45€ (UVP: 599€)

Sony KD-55A8 OLED-TV

Wer nach etwas Hochwertigerem sucht, interessiert sich vielleicht für das OLED-TV Sony KD-55A8. Dieses gibt es heute für 1.497,70 Euro. Auf der Shopseite werden zwar 1.597,70 Euro angezeigt, im Warenkorb gibt es aber nochmal 100 Euro Direktabzug. Als Bonus bekommt ihr noch 50 Euro Guthaben für den PlayStation Store oben drauf, wenn ihr euch unter sony.de/angebote registriert. Normalerweise kostet der Fernseher 1.699 Euro.

Sony KD-55A8 (4K, 55 Zoll, OLED) für 1.497,70€

3-für-2-Aktion mit Star-Wars-Filmen

Außerdem bekommt ihr bei MediaMarkt eine Woche lang drei Star-Wars-Filme auf DVD oder Blu-ray und müsst nur zwei bezahlen. Von "Eine neue Hoffnung" bis "Der Aufstieg Skywalkers" ist so ziemlich alles dabei. Auch Staffeln der Serien Star Wars Rebels und Clone Wars stehen zur Auswahl. Wie immer bei solche Aktionen wird euch das günstigste Produkt geschenkt. Das Angebot lohnt sich also am meisten, wenn man drei Artikel auswählt, die preislich ungefähr gleichauf liegen.

Crash Bandicoot 4 im Angebot

Spiele-Deals gibt es im neuen Prospekt nur wenige, aber immerhin könnt ihr das erst am Freitag erscheinende Crash Bandicoot 4 für die PS4 etwas günstiger bekommen. Es kostet noch 58,48 Euro statt 69,99 Euro. Auf der Produktseite stehen zwar noch ein etwas höherer Preis, dort ist die reduzierte Mehrwertsteuer aber noch nicht berücksichtigt. Hier geht's zum Angebot:

Crash Bandicoot 4: It's About Time statt 69,99€ für 58,48€

