Bis zum 21. Mai könnt ihr euch die neuen Angebote im MediaMarkt Prospekt sichern. Dieses Mal liegt der Fokus der Deals dabei auf Smartphones von Apple, Samsung, Google und Huawei. Zudem gibt es Wearables, Kopfhörer und einige Smart Home-Produkte im Angebot günstiger. Wir haben euch ein paar interessante Deals herausgesucht.

Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt

Apple iPhone 11 mit Vertrag für 19 Euro

Das bietet der Vertrag: Ihr erhaltet das Apple iPhone 11 mit 64 GB im mobilcom debitel green LTE Tarif von vodafone. Dieser Vertrag beinhaltet ein Datenvolumen von 26 GB und eine All-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Die LTE-Bandbreite liegt bei bis zu 50 Mbit/s. Der Vertrag läuft insgesamt 24 Monate.

Das erwartet euch mit dem iPhone 11: Das iPhone 11 verfügt über ein 6,1 Zoll Liquid Retina Display mit HDR und TrueTone. Für die sehr gute Leistung sorgt der A13 Bionic-Chip von Apple. Auf der Rückseite erwartet euch eine Dual-Kamera mit Ultraweitwinkel. Mit dieser könnt ihr Videos in 4K und 60 FPS aufnehmen. Zudem verfügt das Handy über den neuen Nachmodus. Ihr habt außerdem die Wahl zwischen sechs Farben.

So viel kostet euch das Angebot:

Einmaliger Gerätepreis: 19 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Monatlicher Grundpreis: 39,99 Euro

Insgesamt zahlt ihr über die 24 Monate also rund 1.020 Euro für das iPhone 11. Der aktuell beste Preis für das Handy liegt bei 720 Euro wodurch euch der Vertrag 12,53 Euro pro Monat kostet. Für 26 GB Datenvolumen ist das ein fairer Preis. Wer also das iPhone 11 will und viel Daten verbraucht, bekommt hier ein gutes Gesamtpaket.

iPhone 11 mit Vertrag kaufen

Weitere Handys im Angebot bei MediaMarkt

Im Prospekt könnt ihr euch natürlich weitere Smartphones günstiger kaufen. Die Auswahl ist vielfältig, sodass für jeden etwas dabei ist.

Micro-SD Karten für Nintendo Switch im Angebot

Wer noch größere oder neue Speicherkarten für seine Nintendo Switch sucht, bekommt bei MediaMarkt nun drei zur Auswahl. Sichert euch die Karten zum aktuellen Bestpreis und seid bereit für kommende Releases der Switch.

Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt