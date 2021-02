MediaMarkt und Saturn haben unter dem Motto "Preis-Ansage - Vergleichen zwecklos" einen neuen Sale gestartet, in dem es bis zum 2. März unter anderem Fernseher, Smartphones, Tablets und verschiedene Haushaltsgeräte günstiger gibt. Auf das Motto würden wir nicht allzu sehr vertrauen, in einigen Fällen lohnt der Vergleich mit den Preisen anderer Händler durchaus.

Die TV-Angebote, die wir euch unten vorstellen, gibt es laut Vergleichsplattformen jedoch gerade wirklich nirgendwo günstiger als bei MediaMarkt und Saturn. Wer sich selbst einen Überblick über die gesamten Deals verschaffen will, kommt hier zur Aktion:

Preis-Ansage bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

Preis-Ansage bei Saturn: Zu den Angeboten

LG OLED BX im Angebot

Den LG OLED BX könnt ihr in der Version mit 55 Zoll für 1.099 Euro und in der Variante mit 65 Zoll für 1.699 Euro bekommen. Er bietet eine sehr hohe Bildqualität dank der OLED-Technik, die für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast sorgt. Fürs Gaming ist der LG BX dank seines niedrigen Input Lags von 6 bis 7 ms bei 120 Hz ebenfalls sehr gut geeignet. Zudem bietet er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich ist.

LG OLED BX (4K, HDMI 2.1) ab 1.099 Euro bei MediaMarkt

"PS5-TV" Sony XH9005

Den Sony XH9005 bekommt ihr in 55 Zoll für 799 Euro. Der 4K-Fernseher bietet eine gute Bildqualität dank VA-Display mit hohem Kontrast und Full Array Local Dimming. An den LG OLED BX komm der Sony XH9005 aber nicht ganz heran, obwohl er ihm zumindest bei der Helligkeit deutlich überlegen ist.

Sony KD-55XH9005 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 799 Euro bei MediaMarkt

Der XH90 in seinen diversen Varianten gilt als Sonys PS5-TV, weil er 2020 der einzige 4K-Fernseher des Herstellers war, der HDMI 2.1 bot. 4K mit 120 fps ist somit möglich. Zudem fällt Input Lag mit circa 7 ms bei 120 Hz ähnlich niedrig aus wie beim LG BX. Allerdings gibt es ein paar Macken: VRR soll es erst nach einem zukünftigen Update geben (wie auch bei der PS5 selbst) und der Fernseher hat Probleme mit 4K 120 fps bei der Farbauflösung Chroma 4:4:4.

Samsung TU8079 mit 65 Zoll

Wenn ihr es gern etwas größer hättet und trotzdem nicht zu viel bezahlen wollt, interessiert ihr euch vielleicht für den 65 Zoll großen Samsung TU8079, den ihr für 765 Euro bekommt. Das Modell bietet einen sehr hohen Kontrast und eine für den Preis hohe Bildqualität. Die maximale Helligkeit ist allerdings recht niedrig. Zudem müsst ihr auf 120 Hz und HDMI 2.1 verzichten. Der Input Lag fällt mit circa 10 ms bei 60 Hz trotzdem sehr niedrig aus.

Samsung GU65TU8079 (4K, 65 Zoll) für 765 Euro