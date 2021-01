Bei MediaMarkt gibt es das Samsung Galaxy S20 Plus gerade recht günstig im Tarifangebot. Für einen einmaligen Gerätepreis von 49 Euro und einen monatlichen Grundpreis von 31,99 Euro bekommt ihr neben dem High-End-Smartphone einen Vertrag bei Mobilcom-Debitel mit Telefon-Flat, freenet Hotspot Flat und 10 GB LTE im Netz von Vodafone. Hier geht's zum Angebot:

MediaMarkt: Samsung Galaxy S20 Plus im Tarifdeal mit 10 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Der monatliche Grundpreis beträgt 31,99 Euro, in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit macht das 767,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 49 Euro sowie die Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Die Gesamtkosten des Tarifangebots betragen somit 856,75 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 Plus bei MediaMarkt aktuell 765 Euro und damit bereits fast so viel wie der monatliche Grundpreis des Tarifdeals in den ersten zwei Jahren. Der Tarif "green LTE 10 GB" von Mobilcom-Debitel kostet ohne Handy momentan 14,99 Euro im Monat, also 359,76 Euro in zwei Jahren. Hinzu kommen 19,99 Euro Anschlussgebühr. Beim Einzelkauf kämt ihr somit auf Gesamtkosten von 1.144,75 Euro. Durch den Tarifdeal spart ihr also immerhin 288 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 Plus?

Beim Samsung Galaxy S20 Plus handelt es sich um ein aktuelles High-End-Smartphone, das mit 128 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und dem schnellen Octa-Core-Prozessor Exynos 990 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz ausgestattet ist. Im Vergleich zum normalen Galaxy S20 besitzt es ein etwas größeres Display (6,7 Zoll statt 6,2 Zoll) und den größeren Akku (4.500 mAh statt 4.000 mAh). Beide Modelle bieten eine Displayauflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln sowie eine Bildwiederholrate von 120 Hz und können 8K-Videos aufnehmen.