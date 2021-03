Bei MediaMarkt und Saturn gibt es heute wieder neue 24-Stunden-Deals, die bis 9 Uhr am nächsten Morgen gültig sind. Unter den Angeboten befindet sich der 43 Zoll große 4K-Fernseher LG 43UN7400, den ihr für 349 Euro (UVP: 549 Euro) bekommt. Laut Vergleichsplattformen gab es das 2020 erschienene Modell bislang noch nie günstiger. Der sehr ähnliche LG 43UN7300 ist zumindest im Moment ebenfalls nirgendwo so günstig zu haben. Der Versand ist bei beiden Händlern kostenlos, geliefert wird laut Shopseite spätestens bis zum 1. April. Hier geht's zum Angebot:

Was bietet der LG UN7400?

Der LG UN7400 gehört zu LGs günstigsten 4K-Fernsehern aus 2020. Für seine Preisklasse bietet er eine recht gute Bildqualität, allerdings ist aufgrund des IPS-Panels der Kontrast etwas niedrig. Dafür ist das Bild nicht so stark vom Blickwinkel abhängig. Außerdem besitzt er ein nur sehr schwach reflektierendes Display, was sehr nützlich beim Fernsehen in hellen Räumen ist. Die Spitzenhelligkeit ist wie bei allen günstigen 4K-TVs aber eher mäßig.

Der Input Lag fällt mit weniger als 10 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus. 120 Hz oder HDMI 2.1 gibt es in dieser Preisklasse aber natürlich nicht. Das Betriebssystem WebOS 5.0 bietet guten App-Support und ist komfortabel zu bedienen. Anders als normalerweise günstigere Modelle wie der LG UN7100 wird der UN7400 mit der Magic Remote Fernbedienung geliefert, die über Gestenerkennung und ein Mikro für die Sprachsteuerung verfügt.

Weitere 24-Stunden-Angebote

Es gibt noch weitere 24-Stunden-Deals bei Saturn und MediaMarkt. Der interessanteste dürfte das Xiaomi Mi 10T Pro 5G mit 256 GB Speicher sein, das ihr für 469 Euro bekommt. Beide Händler haben außerdem das Apple Magic Keyboard im Angebot, bei MediaMarkt ist unter anderem auch noch eine externe SSD reduziert. Hier geht's zur Übersicht:

