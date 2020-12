Erst am Sonntagabend haben Satun und MediaMarkt ihre Cyber Week gestartet, direkt im Anschluss an die Black Friday Woche. Obwohl die Aktion noch bis zum 6. Dezember laufen soll, sind schon jetzt viele der Angebote ausverkauft, gerade unter den Fernsehern. Wer jedoch nach 4K-TVs im unteren Preisbereich sucht, findet noch zwei günstige Samsung-Modelle, die wir euch in diesem Artikel kurz vorstellen. Wer lieber gleich zur Aktion will, findet diese hier:

Samsung TU7079 mit 43 Zoll

Den Samsung TU7079 bekommt ihr bei Saturn in der Größe 43 Zoll schon für 333,38 Euro. Der Händler ist damit laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Der Samsung TU7079 bietet für seinen Preis eine gute Bildqualität mit hohem Kontrast. Durch den niedrigen Input Lag von etwa 10 bis 11 ms ist er gut als Gaming-Fernseher geeignet. Ein 120-Hz-Display oder HDMI 2.1 bekommt man in dieser Preisklasse aber natürlich nicht.

Samsung TU7199 mit 55 Zoll

Bei MediaMarkt bekommt ihr den 55 Zoll großen Samsung TU7199 für 399,67 Euro. Auch MediaMarkt ist damit laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand am günstigsten. Nach Angaben von Idealo liegt der zweitbeste Preis gerade bei 489 Euro. Der TU7199 ist technisch identisch mit dem TU7079. Die beiden Modelle unterscheiden sich nur in der Farbe: Der TU7079 ist "nachtschwarz", der TU7199 hingegen "carbonsilbern".

Mehrwertsteuer geschenkt bei vielen Produkte

In der Cyber Week bei Saturn und MediaMarkt gibt es auch noch Angebote in vielen anderen Bereichen. Unter anderem bekommt ihr Laptops, Tablets und Kopfhörer günstiger. Außerdem gibt es bei zahlreichen Produkten von Microsoft, Samsung und JBL einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer. Eine Liste dieser Produkte findet ihr hier:

